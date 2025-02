Eispiraten treffen auf Regensburg und Krefeld

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Für die Eispiraten Crimmitschau geht es an diesem Wochenende erneut um wichtige Punkte im Hauptrunden-Schlussspurt.

Dabei treffen die Westsachsen, deren Formkurve nach vier Siegen aus den letzten fünf Partien deutlich nach oben zeigt, am morgigen Freitag auf die Eisbären Regensburg (14.02.2025 – 20.00 Uhr), bevor am Sonntag die Krefeld Pinguine im Rahmen des dritten Blaulicht-Tages in den Sahnpark kommen (16.02.2025 – 17.00 Uhr).

Die Mannschaft von Jussi Tuores ist aktuell dabei, einiges an Boden gut zu machen. Unter dem Motto „Jetzt erst recht“ fanden die Crimmitschauer zuletzt wieder Wege, um Spiele für sich zu entscheiden und im Endspurt der DEL2-Hauptrunde ordentlich Punkte zu sammeln. So konnten die Pleißestädter, die erst am Dienstag einen 2:1-Overtime-Sieg über Selb bejubeln durften, vier Siege aus den letzten fünf Begegnungen einfahren. Lediglich Spitzenreiter Dresden musste man sich am vergangenen Sonntag beugen. Der Positivtrend soll nun weiter fortgeführt werden.

Dabei muss Cheftrainer Jussi Tuores weiter auf Tobias Lindberg (Oberkörperverletzung), Rihards Marenis (in Lettland) und Christian Schneider (angeschlagen) verzichten. Heute ebenso nicht im Training standen Rayan Bettahar und Justin Büsing, welche gestern Abend für Bremerhaven gegen Iserlohn spielten, sowie die erkälteten Roman Zap, Lucs Böttcher und Co-Trainer Sebastian Becker.

Eispiraten reisen zum Verfolgerduell nach Regensburg

Die Eisbären aus Regensburg sind nach den Selber Wölfen gleich der nächste direkte Konkurrent der Eispiraten. Der Vorjahresmeister der DEL2 rangiert nämlich aktuell auf Tabellenplatz zwölf, hat dabei aber auch nur zwei Punkte Vorsprung vor den Westsachsen, die am morgigen Abend in der Donau-Arena gastieren und dabei mit einer breiten Brust anreisen werden. Während die Formkurve der Westsachsen nach oben zeigt, musste das Regensburger Team um Chefcoach Peter Flache zuletzt fünf Niederlagen am Stück einstecken.

Dabei blieben die Donaustädter sowohl Zuhause gegen Weiden (0:3) als auch bei den Kassel Huskies (0:2) ohne eigenen Treffer. In den bisher drei direkten Duellen gingen zudem zwei Mal die Eispiraten als Sieger hervor. So gewannen die Schützlinge von Jussi Tuores ihre beiden Heimspiele gegen Regensburg (6:1 und 5:4). Die letzte Begegnung in der Donau-Arena endete hingegen erst in der Overtime. Während die Eispiraten lange auf der Siegerstraße unterwegs waren, setzten sich die Regensburger letztlich mit 4:3 in der Verlängerung durch. Aber: Die Pleißestädter konnten bislang immer gegen die Eisbären punkten!

Corey Trivino, der seit mittlerweile drei Jahren das Trikot des Vorjahresmeisters trägt, ist der Topscorer der Regensburger. Der Kanadier erzielte bislang 22 Tore selbst und gab weitere 24 Vorlagen. Ihm folgt sein Landsmann David Morley mit 37 Scorerpunkten. Jakob Weber, einer der besten Defender der Liga, ist mit 35 Punkten der drittbeste Scorer seines Teams. Zu einem Wiedersehen kommt es hingegen mit einem Torhüter. Olivier Roy, der 2017 immerhin 19 Partien für die Eispiraten absolvierte, ist neu bei den Eisbären, konnte in seinen bisher fünf Einsätzen aber noch keinen Sieg festhalten.

Im Rahmen des Blaulicht-Tages: Krefeld kommt in den Sahnpark

Das nächste Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau steht voll und ganz im Zeichen der haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Dabei würdigt der Eishockey-Zweitligist bereits zum dritten Mal Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter oder Krankenpfleger. Demzufolge wird es im Sahnpark sicherlich kuschelig – gut so, benötigen die Crimmitschauer in ihrer aktuellen Situation die volle Unterstützung von den Rängen.

So kommt mit den Krefeld Pinguinen nicht nur der Gegner der letztjährigen Playoff-Viertelfinalserie, sondern auch der aktuelle Tabellenzweite in der DEL2 in den Sahnpark. Dabei schaffte es Thomas Popiesch, der im vergangenen Sommer als Cheftrainer aus Bremerhaven kam, aus einigen Topspielern eine Einheit zu formen, die erneut ein Wort um den Aufstieg in Liga eins mitsprechen will. So kommen auch die bislang 85 Zähler aus 46 Spielen nicht von ungefähr.

Drei Siege konnten die Nordrhein-Westfalen in ihren letzten fünf Partien einfahren. Zuletzt mussten sich die Pinguine aber in der heimischen Yayla-Arena den Starbulls Rosenheim mit 2:3 geschlagen geben. Das mussten die Krefelder in dieser Spielzeit bisher auch einmal den Eispiraten, die sich am 11. Oktober des Vorjahres mit 2:1, durch ein Overtime-Tor von Tobias Lindberg, durchsetzten. Die restlichen beiden Begegnungen gingen dabei recht deutlich zu Gunsten der Pinguine aus (2:7, 0:3).

Mit Max Newton weiß Thomas Popiesch den aktuellen Topscorer der gesamten Liga in seinen Reihen. 21 Tore und 38 weitere Assists bedeuten ganze 59 Scorerpunkte, die es Kanadier ermöglichen, den goldenen Helm zu tragen. Ihm folgen neben Jon Matsumoto gleich drei weitere Landsmänner im internen Ranking: Matt Marcinew, Lucas Lessio und auch Verteidiger Davis Vandane zählen nicht umsonst zu den festen Säulen im Team des Aufstiegsaspiranten. Bisher 41-mal zum Einsatz kam zudem auch Felix Bick. Der Stammgoalie von Trainer Popiesch kann eine Fangquote von mehr als 92 Prozent aufweisen und verlängerte als absoluter Leistungsträger erst kürzlich seinen Vertrag bei den Krefeldern.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV