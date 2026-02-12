Eispiraten treffen auf Regensburg und DÃ¼sseldorf

Crimmitschau. (PM Eispiraten) FÃ¼r die Eispiraten Crimmitschau steht in der DEL2 ein wegweisendes Wochenende bevor.

ZunÃ¤chst gastieren die Westsachsen am Freitag (13.02.2026, 20.00 Uhr) bei den EisbÃ¤ren Regensburg in der Donau-Arena, ehe am Sonntag (15.02.2026, 17.00 Uhr) im heimischen Sahnpark das Duell mit der DÃ¼sseldorfer EG ansteht. Tickets fÃ¼r das Heimspiel gegen die DEG sind weiterhin online sowie an der Abendkasse erhÃ¤ltlich.

Nach dem wichtigen 2:1-AuswÃ¤rtssieg am Dienstag in Weiden reisen die Eispiraten mit RÃ¼ckenwind nach Regensburg. Durch den Erfolg konnte der Abstand auf die hinteren TabellenplÃ¤tze weiter vergrÃ¶ÃŸert werden. Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen und weiter zu punkten. Personell bleibt die Situation allerdings angespannt: Maxim TrÃ©panier wird fÃ¼r den Rest der Saison ausfallen, was die ohnehin dÃ¼nne Personaldecke weiter strapaziert. Positiv ist hingegen die RÃ¼ckkehr von FÃ¶rderlizenzspieler Justin BÃ¼sing ins Lineup. Hinter dem Einsatz von Topscorer Corey Mackin steht weiterhin ein Fragezeichen, nachdem er zuletzt verletzungsbedingt fehlte.

Retro-Day in der Donau-Arena

Das AuswÃ¤rtsspiel in Regensburg steht ganz im Zeichen des Retro-Days. Beide Teams laufen in speziellen Retro-Trikots auf und sorgen damit fÃ¼r eine besondere AtmosphÃ¤re auf und neben dem Eis. Sportlich wartet eine anspruchsvolle Aufgabe. Die EisbÃ¤ren rangieren nach 44 Spielen mit 70 Punkten auf dem fÃ¼nften Tabellenplatz und befinden sich damit klar auf Playoff-Kurs.

Zuletzt prÃ¤sentierten sich die DonaustÃ¤dter in starker Form: Dem 5:2-Derbysieg gegen Landshut folgte am Dienstag ein Ã¼berzeugendes 6:2 gegen Bad Nauheim. Topscorer der Gastgeber ist der Kanadier Corey Trivino, der in 41 Partien 39 Punkte sammelte. Im Tor zÃ¤hlt Jonas Neffin mit einer Fangquote von 92,82 Prozent zu den besten SchlussmÃ¤nnern der Liga.

Auch die bisherigen Duelle verliefen eng. Ein 3:0-Erfolg ging an die Eispiraten, wÃ¤hrend Regensburg zwei Begegnungen knapp mit 4:3 sowie 3:2 nach VerlÃ¤ngerung fÃ¼r sich entschied. Die Vorzeichen sprechen erneut fÃ¼r ein Spiel auf AugenhÃ¶he.

SchlÃ¼sselspiel im Sahnpark â€“ Die DEG kommt mit Sonderzug und Fanbussen

Am Sonntag folgt im Sahnpark das nÃ¤chste richtungsweisende Duell. Mit der DÃ¼sseldorfer EG reist ein direkter Tabellennachbar nach Crimmitschau. Die RheinlÃ¤nder stehen mit 63 Punkten aus 43 Spielen auf Rang neun und damit nur einen Platz vor den Eispiraten. Entsprechend groÃŸ ist die Bedeutung der Partie im Kampf um die Pre-Playoff-PlÃ¤tze.

Seit dem 19. Dezember steht mit Harry Lange ein neuer Cheftrainer an der Bande der DEG. Der frÃ¼here Coach von Bad Nauheim und den Graz99ers soll am Rhein dauerhaft fÃ¼r StabilitÃ¤t sorgen. Verzichten mÃ¼ssen die DÃ¼sseldorfer in den kommenden Wochen allerdings auf ihren bisherigen Topscorer Yushiroh Hirano, der verletzungsbedingt ausfÃ¤llt. Somit fÃ¼hrt der US-Amerikaner Ture Linden mit 40 Punkten aus 43 Spielen die interne Scorerliste an und wird vorerst mit dem Goldhelm auflaufen. Im Tor stand zuletzt Niklas Lunemann, der auf eine Fangquote von 89,97 Prozent kommt. Mit Max Balinson und Maximilian Faber kehren zudem zwei ehemalige Eispiraten in den Sahnpark zurÃ¼ck.

Die bisherigen Vergleiche zwischen Crimmitschau und DÃ¼sseldorf versprechen ebenfalls Spannung: Zwei Siege (4:1, 5:2) konnten die Eispiraten verbuchen, einmal musste man sich auswÃ¤rts mit 4:6 geschlagen geben. Das Heimspiel am Sonntag steht zudem ganz im Zeichen des Eispiraten Kids Clubs. ZusÃ¤tzlich reisen Ã¼ber 600 DEG-Fans per Sonderzug und mit Fanbussen an und werden sicher fÃ¼r eine stimmungsvolle Kulisse sorgen. Umso wichtiger dÃ¼rfte die UnterstÃ¼tzung der eigenen AnhÃ¤nger sein, wenn es darum geht, in einem engen Tabellenrennen weitere wichtige Punkte einzufahren.