Eispiraten treffen auf Krefeld und Regensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Für die Eispiraten Crimmitschau stehen an diesem Wochenende die nächsten Partien in der DEL2 an.

Dabei trifft das personell weiterhin gebeutelte Team auf die beiden Gegner der letztjährigen Playoffs. Zunächst kommen die Krefeld Pinguine am morgigen Freitag in den Sahnpark (22.11.2024 – 19.30 Uhr), am Sonntag steht dann das Gastspiel bei den Eisbären Regensburg an (24.11.2024 – 17.00 Uhr).

Nach dem vergangenen 0-Punkte-Wochenende wird die Situation für das Team von Jussi Tuores nicht einfacher, da die Verletztenliste weiter anwächst. Der Cheftrainer sieht sich aktuell gezwungen, mit einem ohnehin dünnen Kader zu arbeiten. Neben den bereits bekannten verletzten Spielern Tim Lutz, Thomas Reichel, Lukas Wagner, Colin Smith und Scott Feser kommen nun auch noch Tobias Lindberg, Roman Zap und Oleg Shilin hinzu, die diese Woche mit Problemen zu kämpfen hatten und entweder gar nicht oder nur eingeschränkt trainieren konnten.

Dies könnte die Planung und Taktik für kommende Spiele erneut nicht unerheblich beeinflussen. Ob die angeschlagenen Spieler im Kader stehen oder nicht, wird sich wohl erst am morgigen Freitag entscheiden. Aus Bremerhaven können die Eispiraten immerhin auf Verteidiger Rayan Bettahar bauen.

Die Krefeld Pinguine sind wieder zu Gast im Sahnpark

Die Krefeld Pinguine, welche die Eispiraten im Vorjahr in einer fulminanten Playoff-Serie bezwangen und damit Geschichte schrieben, befinden sich in dieser Saison in einer starken Form und stehen aktuell auf dem zweiten Platz der DEL2. Mit 39 Punkten aus den bisherigen Spielen haben sich die Nordrhein-Westfalen deutlich verbessert und konnten zuletzt mit einem 6:4-Erfolg gegen die Lausitzer Füchse ihre Spitzenposition untermauern. Besonders bemerkenswert ist der Aufschwung unter dem neuen Trainer Thomas Popiesch, der vor der Saison als DEL-Vizemeister aus Bremerhaven kam.

Die Mannschaft ist größtenteils aus dem Vorjahr geblieben, was bislang für eine gewisse Kontinuität sorgte. Ein wichtiger Neuzugang ist aber Max Newton, der sich als Topscorer mit 13 Toren und 16 Vorlagen etabliert hat. Auch Jon Matsumoto, Matt Marcinew und Davis Vandane haben wichtige Punkte beigesteuert und bilden das Gerüst des Teams. Im Tor steht mit Felix Bick einer der besten Torhüter der Liga, was das Defensivspiel zusätzlich stabilisiert.

Das letzte direkte Duell entschieden die Eispiraten mit einem 2:1-Sieg in der Overtime knapp für sich. Trotz der Herausforderungen, welche die personelle Situation und der Gegner darstellen

werden, sind die Crimmitschauer durchaus gewillt, ihren Positivtrend gegen die Pinguine fortzusetzen. Eine wichtige Rolle werden dabei, wie auch schon in den Playoffs des vergangenen Jahres, die Fans im Sahnpark einnehmen.

Auswärtsspiel beim Vorjahresmeister Regensburg

Am kommenden Sonntag treffen die Eispiraten Crimmitschau auswärts auf die Eisbären Regensburg, den amtierenden Meister der DEL2. Die Regensburger haben nach ihrem Meistertitel einen erheblichen Umbruch vollzogen und konnten bislang nicht an ihre starke Vorsaison anknüpfen. Mit lediglich 21 Punkten aus 19 Spielen belegen sie aktuell den 10. Tabellenplatz – nur zwei Punkte mehr als die Eispiraten.

Für Regensburg läuft es derzeit nicht rund. Die Eisbären mussten zuletzt fünf Niederlagen in Folge hinnehmen. Ihre jüngste Pleite war dabei ein knappes 2:3 gegen Ravensburg. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in Crimmitschau endete außerdem deutlich zugunsten der Eispiraten, die mit einem 6:1-Heimsieg ein starkes Statement setzten.

Trotz der jüngsten Schwierigkeiten bringen die Regensburger viel Qualität mit, insbesondere in der Offensive. Topscorer ist der Schwede Ole Liss, der mit 9 Toren und 7 Vorlagen eine bislang starke Saison spielt. Ihm zur Seite stehen Verteidiger Jakob Weber und der erfahrene Corey Trivino, der schon in den vergangenen Jahren als wichtiger Führungsspieler in der Offensive fungierte. Im Tor sorgt Eetu Laurikainen dafür, dass Regensburg in vielen Spielen lange Zeit im Rennen bleibt, da er nicht nur statistisch zu den besten Torhütern der Liga zählt.

Tickets für Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine sichern

Tickets für das Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine sind weiterhin online unter www.etix.com sowie an allen Vorverkaufsstellen und am Spieltag direkt an der Abendkasse erhältlich. Das Spiel gegen die Nordrhein-Westfalen wird selbstverständlich live im kostenpflichtigen Stream auf Sportdeutschland.TV übertragen. Zudem wird es einen Liveticker auf der Fanseite etconline.de geben.

