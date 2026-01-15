Eispiraten treffen auf Bietigheim und Landshut

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Zwei Spiele, zwei direkte Konkurrenten und jede Menge Brisanz: Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor einem richtungsweisenden DEL2-Wochenende.

Am morgigen Freitagabend (16.01.2026 – 19:30 Uhr) empfangen die Westsachsen die Bietigheim Steelers im heimischen Sahnpark, ehe es am Sonntag (18.01.2026 – 17:00 Uhr) zum Gastspiel beim EV Landshut geht. In beiden Begegnungen treffen die Eispiraten auf Mannschaften aus dem engen Tabellenmittelfeld – es geht um enorm wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze. Tickets für das Heimspiel gegen die Steelers sind weiterhin online sowie an der Abendkasse erhältlich.

Auch einige Tage nach dem Duell mit den Eisbären Regensburg fällt es schwer, die vergangene Partie abschließend einzuordnen. Zwar waren die Eispiraten über weite Strecken spielbestimmend, liefen jedoch lange einem 0:2-Rückstand hinterher. Dank zweier später Treffer im Schlussabschnitt erkämpfte sich das Team von Cheftrainer Jussi Tuores noch die Verlängerung, musste sich dort jedoch mit 2:3 geschlagen geben und verpasste den Zusatzpunkt. Ein Punkt, der im aktuell engen Tabellenbild schmerzt.

Genau diese Zähler wollen die Eispiraten nun am bevorstehenden Wochenende einfahren. Personell dürfte Tuores weitgehend auf den gleichen Kader wie zuletzt bauen. Fraglich ist noch der Einsatz von Kevin Reich, der zuletzt angeschlagen fehlte. Positive Nachrichten gibt es hingegen von Nikolas Biggins: Der Stürmer ist nach einer hartnäckigen Entzündung seit gestern zurück in Crimmitschau, trainiert wieder mit der Mannschaft und könnte somit eine Option für den Spieltagskader sein.

Bietigheim kommt in den Sahnpark

Den Auftakt macht am Freitagabend das Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers, die aktuell den siebten Tabellenplatz belegen. Mit 50 Punkten und einem Torverhältnis von +3 sind die Baden-Württemberger mit den Eispiraten sozusagen gleichauf – lediglich mehr erzielte Treffer sprechen derzeit für die Gäste. Es wartet also ein echtes Sechs-Punkte-Spiel!

Die Steelers kommen mit gemischten Ergebnissen nach Crimmitschau: Zuletzt feierte das Team von Cheftrainer Alexander Dück einen 2:1-Erfolg nach Overtime gegen Bad Nauheim, zuvor setzte es jedoch zwei deutliche Niederlagen gegen Regensburg (1:5) und Kassel (1:7). Insgesamt haben sich die Steelers nach einem schwierigen Saisonstart aber spürbar stabilisiert. Die bisherigen beiden Saisonduelle gingen jeweils an Bietigheim – eine Bilanz, die die Eispiraten nun gerne korrigieren möchten.

Angeführt wird die Scorerliste der Steelers von mehreren Importspielern. Jack Dugan ist mit 42 Scorerpunkten der Topscorer, gefolgt von Brett Kemp, Marek Račuk und Cole Fonstad, der erst während der laufenden Saison ins Ellental wechselte und sofort überzeugte. Zudem kommt es im Sahnpark zum Wiedersehen mit mehreren ehemaligen Eispiraten: Neben Sören Sturm kehren auch Tamás Kánya und Florian Mnich an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Am Sonntag geht es nach Landshut

Am Sonntag reisen die Eispiraten zum EV Landshut, der aktuell auf Tabellenplatz vier steht und bislang 54 Punkte sammeln konnte. Nach einer Phase an der Tabellenspitze geriet das Team von Cheftrainer Uwe Krupp zuletzt in ein Formtief – umso bemerkenswerter, angesichts der hohen individuellen Qualität im Kader der Niederbayern. Mit einem knappen 5:4-Auswärtssieg bei den Blue Devils Weiden konnte der EVL den Negativtrend zuletzt zumindest vorerst stoppen.

Im Gegensatz zum Duell mit Bietigheim spricht die bisherige Saisonbilanz gegen Landshut für die Eispiraten. Beide bisherigen Aufeinandertreffen gingen an Crimmitschau: Zunächst gelang auswärts ein spektakulärer 4:3-Erfolg, ehe die Westsachsen zum Retro-Day im Sahnpark einen knappen 2:1-Sieg feiern konnten.

Für Torgefahr sorgen beim EVL vor allem die beiden schwedischen Angreifer Tor Immo (43 Scorerpunkte) und Tobias Lindberg. Der Ex-Eispirat ist mit 20 Treffern zudem bester Torschütze der Niederbayern und kommt insgesamt auf 33 Scorerpunkte. Auch Trevor Gooch (31 Scorerpunkte) zählt zu den absoluten Leistungsträgern. Im Tor präsentierten sich sowohl Jonas Langmann als auch Philipp Dietl im bisherigen Saisonverlauf immer wieder als sichere Rückhalte.

Das sagt Louis Brune

