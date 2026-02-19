Eispiraten treffen auf Bietigheim und Landshut

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Am kommenden Wochenende stehen für die Eispiraten Crimmitschau zwei richtungsweisende Partien in der DEL2 an.

Am Freitag (20.02.2026, 19:30 Uhr) gastieren die Westsachsen bei den Bietigheim Steelers in der EgeTrans Arena, ehe am Sonntag (22.02.2026, 17:00 Uhr) der EV Landshut im heimischen Sahnpark – im Rahmen des 6. Veteranen-Tages – zu Gast ist. Tickets für das Heimspiel gegen den EVL sind weiterhin online sowie an der Abendkasse erhältlich.

Zusammenhalt in schwieriger Situation – Neuzugang Kuhnekath vor Debüt

Die Eispiraten mussten zuletzt zwei schmerzhafte Niederlagen hinnehmen. Am Freitagabend setzte es auswärts bei den Eisbären Regensburg eine deutliche 0:6-Niederlage. Auch am Sonntag blieb man ohne Punkte, als sich die Düsseldorfer EG mit 5:3 durchsetzen konnte. Trotz der schwierigen Situation gilt es nun, als Mannschaft zusammenzustehen. Im engen Rennen um die Pre-Playoff-Plätze zählt in der entscheidenden Saisonphase jeder Punkt. Die kommenden beiden Spiele könnten dabei richtungsweisend sein.

Verstärkung gibt es mit Philipp Kuhnekath, der vom Ligakonkurrenten EC Bad Nauheim verpflichtet wurde. Der 28-Jährige absolviert heute seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft und soll am Wochenende auch seine ersten Einsätze im Trikot der Eispiraten bestreiten.

Fraglich bleibt weiterhin der Einsatz von Robin Veber, der zuletzt nicht am Teamtraining teilnehmen konnte. Auch die Comebacks von Tim Lutz und Vinny Saponari verzögern sich weiter. Justin Büsing ist vorerst nach Bremerhaven zurückgereist, um dort an einem Testspiel teilzunehmen – eine Rückkehr zum Heimspiel am Sonntag ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Gastspiel bei den Bietigheim Steelers

Die Bietigheim Steelers rangieren nach 46 Spieltagen mit 74 Punkten auf Tabellenplatz fünf und sind damit voll im Rennen um die direkte Playoff-Qualifikation. Formstark präsentierten sich die Steelers zuletzt mit drei Siegen in Serie: Ein 5:2-Erfolg gegen die Düsseldorfer EG, ein 6:3-Auswärtssieg in Bad Nauheim sowie ein 3:0 gegen die Eisbären Regensburg unterstreichen die aktuelle Stärke des Teams von Alexander Dück. In den bisherigen Duellen dieser Saison konnten die Eispiraten noch keinen Sieg gegen die Steelers einfahren – eine Serie, die am Freitag unbedingt beendet werden soll.

Topscorer der Steelers ist der US-Amerikaner Jack Dugan mit 58 Punkten. Dicht dahinter folgt Teamkollege Brett Kemp mit 51 Zählern – beide zählen zu den Top-10 der DEL2-Scorerliste. Im Tor setzt Bietigheim auf Olafr Schmidt, der mit einer Fangquote von 90,21 Prozent mehrfach seine Klasse unter Beweis stellte. Gemeinsam mit dem ehemaligen Eispiraten Florian Mnich, der in der Vorsaison für die Westsachsen aktiv war, bildet er das Goalie-Duo der Ellentaler.

6. Veteranen-Tag im Sahnpark – Landshut ist zu Gast

Der EV Landshut um Cheftrainer Uwe Krupp steht aktuell mit 66 Punkten auf Rang acht der Tabelle. Zuletzt feierten die Niederbayern einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Blue Devils Weiden, mussten sich jedoch anschließend dem Ligaprimus aus Krefeld mit 1:3 geschlagen geben. Die bisherigen drei Saisonduelle sprechen leicht für die Eispiraten: Zwei Siege – ein 4:3-Auswärtserfolg sowie ein 2:1-Heimsieg – stehen einer Niederlage gegenüber.

Topscorer der Landshuter ist der Schwede Tor Immo mit 52 Punkten und damit einer der offensivstärksten Akteure der Liga. Ihm folgen der US-Boy Trevor Gooch (45 Punkte) sowie Tobias Lindberg, der mit 24 Saisontoren zugleich der treffsicherste Landshuter ist. Im Tor stand zuletzt Philipp Dietl, der eine Fangquote von 89,88 Prozent aufweist. Gemeinsam mit Jonas Langmann verfügt Landshut über ein erfahrenes und solides Torhütergespann.

Das Heimspiel gegen Landshut steht zudem ganz im Zeichen der Einsatzveteranen. In Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher EinsatzVeteranen e.V. feiern die Eispiraten bereits zum sechsten Mal diesen besonderen Spieltag. Dafür wurden erneut spezielle Trikots im Camouflage-Design angefertigt, die im Heimspiel zum Einsatz kommen und im Anschluss über eBay versteigert werden. Zudem gibt es weitere Programmpunkte, welche den Themen-Spieltag der Crimmitschauer abrunden.