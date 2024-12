Eispiraten treffen auf Bad Nauheim und Ravensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Den Eispiraten Crimmitschau stehen knackige Wochen bevor: So ist die Weihnachtszeit im Eishockeygeschäft alles andere als besinnlich, sondern eine der härtesten...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Den Eispiraten Crimmitschau stehen knackige Wochen bevor: So ist die Weihnachtszeit im Eishockeygeschäft alles andere als besinnlich, sondern eine der härtesten Phasen der Saison.

In gerade dieser Situation geht es für die Mannschaft von Jussi Tuores um wichtige Punkte, will man an Boden gutmachen und die „Rote Laterne“ schnellstmöglich wieder abgeben. Dabei stehen nun die Duelle gegen Bad Nauheim (13.12.2024 – 19.30 Uhr) und Ravensburg (15.12.2024 – 17.00 Uhr) an.

Eine positive Nachricht und ein Ausrufezeichen setzten die Eispiraten schon am gestrigen Mittwoch: Cheftrainer Jussi Tuores verlängerte seinen Vertrag um eine weitere Saison. Ein Zeichen, welches vor den kommenden Begegnungen neue Impulse freisetzen soll. Auf der Gegenseite fehlte Christian Schneider im Training zuletzt erkältungsbedingt, Thomas Reichel wird den Eispiraten außerdem erneut länger fehlen. Der Stürmer zog sich im gestrigen Training erneut eine Oberkörperverletzung zu. Für Tim Lutz kommt ein Einsatz an diesem Wochenende wahrscheinlich noch zu früh.

Vom Kooperationspartner aus Bremerhaven, die bereits heute in der DEL im Einsatz sind, wird es personelle Unterstützung geben. Indes wird der Markt nach einem vierten Importstürmer weiter sondiert.

Back-to-back: Eispiraten treffen erneut auf Bad Nauheim

Gerade einmal vier Tage ist es her, als die Eispiraten im heimischen Sahnpark zuletzt auf den EC Bad Nauheim trafen. Am morgigen Freitag (13.12.2024 – 19.30 Uhr) steht schon das nächste Duell mit den Roten Teufeln im Colonel-Knight-Stadion an. Dabei wollen sich die Crimmitschauer für die 3:5-Niederlage revanchieren und auch die „Rote Laterne“ des Tabellenletzten wieder abgeben.

Die Hessen erwischten einen mehr als holprigen Start in die Saison, hatten lange den letzten Tabellenplatz in der DEL2 inne, zeigten sich in den vergangenen Wochen aber deutlich formstärker. So konnte das Team von Trainer Mike Pellegrims, der erst seit wenigen Wochen hinter der Eispiraten-Bande steht, die letzten drei Partien für sich entscheiden und steht nun mit 25 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz.

Bester Scorer und Goldhelm der Kurstädter ist weiterhin Parker Bowles. Der Kanadier erzielte neun Tore selbst und steuerte weitere zwölf Vorlagen bei. Ihm folgen im internen Ranking Jordan Hickmott und Kevin Orendorz. Nach langen Verletzungspausen zurück sind unter anderem Taylor Vause und Tim Coffman. Beide Importstürmer belebten das Offensivspiel der Roten Teufel zuletzt ungemein.

Die Towerstars sind im Sahnpark zu Gast

Am Sonntag steht für die Eispiraten das nächste Heimspiel im „Heimathafen Sahnpark“ an! Dann treffen die Crimmitschauer auf die Ravensburg Towerstars, welche mit 41 Punkten aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz rangieren und drei ihrer letzten fünf Begegnungen für sich entscheiden konnten. So setzten sich die Baden-Württemberger gegen die vermeintlichen Top-Teams aus Dresden, Kassel und Landshut durch, mussten sich hingegen aber dem EC Bad Nauheim und den Selber Wölfen, die beide, wie auch die Eispiraten, momentan einen Playdown-Platz einnehmen, geschlagen geben.

Das interne Scorer-Ranking wird bei den Towerstars von zwei Importspielern angeführt. Der Kanadier Mathew Santos erzielte zwölf Tore und 17 Vorlagen, Erik Jinesjö Karlsson kommt auf bisher 24 Torbeteiligungen. Ein Wiedersehen gibt es derweil nicht nur mit Robbie Czarnik, der zwischen 2017 und 2018 für die Eispiraten auflief und immernoch mit seinen Scoringtouch glänzt, sondern auch mit Ilya Sharipov, der in der vorletzten Saison das Gehäuse der Westsachsen hütete.

Das bisher einzige Aufeinandertreffen lief aus Sicht der Eispiraten nicht optimal. Trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung mussten die Pleißestädter in der CHG-Arena eine 3:4-Overtime-Niederlage hinnehmen. Betrachtet man diese bittere Niederlage und die Tabellenkonstellation, wollen und müssen die Eispiraten alles in die Waagschale werfen, um sich nicht nur zu revanchieren, sondern auch an Boden gut zu machen.

Tickets für Heimspiel gegen Ravensburg sichern

Tickets für das Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars sind weiterhin online unter www.etix.com sowie an allen Vorverkaufsstellen und am Spieltag direkt an der Abendkasse erhältlich. Das Spiel gegen die Puzzlestädter wird selbstverständlich live im kostenpflichtigen Stream auf Sportdeutschland.TV übertragen. Zudem wird es einen Liveticker auf der Fanseite etconline.de geben.

