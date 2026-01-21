Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eispiraten Crimmitschau Eispiraten-Topscorer Corey Mackin fällt rund drei Wochen aus
Eispiraten CrimmitschauInjury list

Eispiraten-Topscorer Corey Mackin fällt rund drei Wochen aus

Topscorer mit Oberkörperverletzung im Heimspiel gegen Ravensburg

21. Januar 20261 Mins read58
Corey Mackin © Sportfoto-Sale (DR)
Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau müssen in den kommenden Wochen auf ihren Topscorer Corey Mackin verzichten.

Der Stürmer, der bisher 17 Tore und 31 Vorlagen verbuchen konnte, zog sich im gestrigen Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars durch einen ungeahndeten Crosscheck eine Oberkörperverletzung zu, die ihn zu einer Pause von rund drei Wochen zwingen wird. Dies ergaben weitergehende Untersuchungen am heutigen Mittwoch.

Das Lazarett wächst inmitten der Schlussphase der DEL2-Hauptrunde somit weiter an. Dabei müssen die Westsachsen nun vorerst auf ihren besten Scorer verzichten. Wir wünschen Corey eine gute und schnelle Genesung und hoffen, ihn bald wieder auf dem Eis zu sehen.

