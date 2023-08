Eispiraten testen im Sahnpark erneut gegen Pilsen

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Fans der Eispiraten Crimmitschau können sich über ein weiteres Highlight in der Saisonvorbereitung freuen! Der HC Škoda Plzeň,...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Fans der Eispiraten Crimmitschau können sich über ein weiteres Highlight in der Saisonvorbereitung freuen!

Der HC Škoda Plzeň, bei welchem erst gestern Abend das erste Testspiel der Westsachsen anstand, kommt am Mittwoch, den 6. September 2023 in den Sahnpark. Über das Rückspiel verständigten sich Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann, Martin Straka, General Manager und Mitbesitzer des HC Škoda Plzeň, und Vaclav Kout, Geschäftsführer von Amboseli, am gestrigen Abend nach dem Spiel.

Das erste Aufeinandertreffen in der CZ LOGSPEED Aréna endete am gestrigen Abend mit 1:7 aus Sicht der Eispiraten. Dem tschechischen Erstligisten, welcher bereits seit zehn Wochen auf dem Eis steht, wurde trotz der Höhe des Ergebnisses dennoch einiges von den Eispiraten abverlangt. Interessant wird nun zu sehen sein, wie sich das Rückspiel gestaltet.

Der Onlinevorverkauf wird zeitnah über den Ticketpartner Etix starten. Dies wird von Seiten der Eispiraten nochmals auf allen offiziellen Kanälen kommuniziert.

