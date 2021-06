Eispiraten testen doppelt gegen Selber WÃ¶lfe

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Der Vorbereitungsplan der Eispiraten Crimmitschau nimmt weiter Gestalt an. Nachdem in der letzten Woche schon die Teilnahme am zweiten Nord-Ost-Pokal bekanntgegeben...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Der Vorbereitungsplan der Eispiraten Crimmitschau nimmt weiter Gestalt an.

Nachdem in der letzten Woche schon die Teilnahme am zweiten Nord-Ost-Pokal bekanntgegeben wurde, werden die Westsachsen am letzten Wochenende vor dem Start in die neue DEL2-Spielzeit gleich zwei Mal gegen die Selber Wölfe testen.

Zunächst empfangen die Crimmitschauer am Freitag, den 24. September die Wölfe um 20:00 Uhr im Kunsteisstadion Crimmitschau, ehe die Eispiraten am darauffolgenden Sonntag, den 26. September dann nach Bayern reisen und um 17:00 Uhr die Schläger mit dem einstigen Rivalen der 90er Jahre kreuzen. Was damals spannende Derbys waren, werden nun aufschlussreiche Tests. Interessant dürften diese allemal werden, haben die Selber nach mehreren Anläufen nun doch den Aufstieg in die DEL2 geschafft.

„Wir haben mit den Selber Wölfen einen hochinteressanten Testspielgegner aus unserer Liga gefunden und können so am letzten Wochenende vor dem Start in die neue Saison noch an gewissen Stellschrauben drehen. Natürlich hoffen wir dabei auch, dass Zuschauer zu den Spielen zugelassen sind. Die Duelle zwischen Crimmitschau und Selb haben schließlich schon immer Spannung versprochen. Wir dürfen uns also hoffentlich auf einen Vorgeschmack auf die neue Saison freuen“, sagt Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann.

Sp. Datum Heim vs. Auswärts Uhrzeit

1 | Fr. 27.08.2021 Rostock Piranhas vs. Eispiraten Crimmitschau 20:00 Uhr

2 | Fr. 03.09.2021 Eispiraten Crimmitschau vs. EXA Icefighters Leipzig 20:00 Uhr

3 | Fr. 10.09.2021 EXA Icefighters Leipzig vs. Eispiraten Crimmitschau 20:00 Uhr

4 | So. 12.09.2021 Eispiraten Crimmitschau vs. Rostock Piranhas 17:00 Uhr

5 | Fr. 17.09.2021 – vs. – –

6 | So. 19.09.2021 – vs. – –

7 Fr. 24.09.2021 Eispiraten Crimmitschau vs. Selber Wölfe 20:00 Uhr

8 So. 26.09.2021 Selber Wölfe vs. Eispiraten Crimmitschau 17:00 Uhr