Eispiraten testen doppelt gegen KSW IceFighters Leipzig

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können die nächsten Testspiele in Vorbereitung auf die Saison 2024/25 bekannt geben.

Während die Eispiraten doppelt gegen den tschechischen Erstligisten HC Škoda Plzeň testen, wurden nun auch zwei Begegnungen gegen den Nord-Oberligisten KSW IceFighters Leipzig in die Pre Season des Eishockey-Zweitligisten integriert.

Zunächst treffen die Eispiraten am Sonntag, den 25.08.2024 um 16.00 Uhr im heimischen Sahnpark auf den Oberliga-Club. Am Sonntag, den 08.09.2024 kommt es dann zum zweiten Vergleich im Leipziger Eiszirkus. Diese Partie findet ebenfalls um 16.00 Uhr statt. Bereits in der Vorsaison testeten die beiden Clubs doppelt gegeneinander. Während die Eispiraten in ihrem Heimspiel mit 4:3 die Oberhand behielten, ging das Rückspiel in Leipzig, in welchem Jussi Tuores zahlreiche Spieler nicht zur Verfügung standen, mit 1:3 verloren.

Fixe Terminierung mit Uhrzeit gegen den HC Škoda Plzeň

Die bereits geplanten Begegnungen gegen den HC Škoda Plzeň aus der tschechischen Extraliga wurden nun auch zeitgenau terminiert. Das Heimspiel am Freitag, den 30.08.2024 startet um 19.30 Uhr. Das zweite Aufeinandertreffen am Freitag, den 06.09.2024 in der Logspeed CZ Aréna startet um 19.00 Uhr.