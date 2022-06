Eispiraten testen doppelt gegen IceFighters Leipzig

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau treffen im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung gleich doppelt auf die EXA IceFighters Leipzig. Zunächst empfangen die Pleißestädter den Nord-Oberligisten...

Zunächst empfangen die Pleißestädter den Nord-Oberligisten am Freitag, den 2. September 2022 im heimischen Sahnpark (20:00 Uhr). Lediglich eine Woche später, also am Freitag, den 9. September 2022 (20:00 Uhr), kommt es im Leipziger Kohlrabizirkus bereits zum Rückspiel.

Die EXA IceFighters gehören beinahe schon zum Inventar in der drittklassigen Oberliga Nord. In der vergangenen Spielzeit schloss das Team von Sven Gerike die Hauptrunde auf Platz fünf ab. In den folgenden Playoffs scheiterten die „Eiskämpfer“ nach einer spannenden Achtelfinalserie in Spiel 5 nur ganz knapp an den Eisbären Regensburg, welche letztlich sogar den Aufstieg in die DEL2 feiern konnten.

Bereits in der Vorsaison trafen die Eispiraten zwei Mal auf die EXA IceFighters. Im Rahmen des damaligen Nord-Ost-Pokals konnten die Mannen von Cheftrainer Marian Bazany ihre beiden Spiele mit 4:2 und 5:1.