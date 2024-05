Eispiraten testen doppelt gegen den HC Å koda PlzeÅˆ

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau basteln nicht nur fleißig am Kader für die Spielzeit 2024/25, sondern können bereits frühzeitig die ersten Vorbereitungsspiele bekanntgeben....

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau basteln nicht nur fleißig am Kader für die Spielzeit 2024/25, sondern können bereits frühzeitig die ersten Vorbereitungsspiele bekanntgeben.

Erneut testen die Westsachsen doppelt gegen den HC Škoda Plzeň aus der tschechischen Extraliga. Ermöglicht werden die Vergleiche gegen den hochklassigen und ambitionierten Gegner erneut durch den gemeinsamen Sponsor AMBOSELI.

Zunächst treffen die Eispiraten am Freitag, den 30.08.2024 im heimischen Sahnpark auf den tschechischen Erstligisten. Lediglich eine Woche später (Freitag, 06.09.2024) kommt es dann zum zweiten Vergleich in der Logspeed CZ Aréna. Die genauen Anbully-Zeiten werden dabei noch bekannt gegeben.

Bereits in der Vorsaison testeten die beiden Clubs doppelt gegeneinander. Während die Eispiraten in ihrem ersten Pre-Season-Spiel eine 1:7-Niederlage in der Tschechischen Republik hinnehmen mussten, konnten sie den Extraligisten nur kurze Zeit später im Sahnpark mit 5:4 im Penaltyschießen besiegen.

Mit den Tests gegen den HC Škoda Plzeň können die Verantwortlichen der Eispiraten ihren Fans erneut ein attraktives Highlight bieten und freuen sich zugleich auf interessante Kräftemessen. So gehört die Tipsort-Extraliga zu einer der stärksten Ligen im europäischen Eishockey. In der abgelaufenen Spielzeit landete der HC Škoda Plzeň auf dem zwölften Tabellenplatz im tschechischen Oberhaus. In der Playoff-Qualifikation mussten sich die Mannen von Cheftrainer Petr Korinek aber dem Team HC HC Litvínov geben.