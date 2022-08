Eispiraten starten in die Vorbereitung

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Es geht wieder los! Seit dem gestrigen Montag stehen die Spieler der Eispiraten Crimmitschau wieder im Sahnpark auf dem Eis. Die...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Es geht wieder los! Seit dem gestrigen Montag stehen die Spieler der Eispiraten Crimmitschau wieder im Sahnpark auf dem Eis.

Die ersten Einheiten haben die Cracks des DEL2-Clubs schon absolviert. Dabei hat es das aktuelle Programm von Cheftrainer Marian Bazany und seiner beiden Assistenten Jussi Tuores und Esbjörn Hofverberg in sich. So werden die Eispiraten fortan zwei Mal am Tag auf dem Eis und ein Mal im Sportpark Meerane trainieren, um sich optimal auf die neue Spielzeit vorzubereiten.

Zum Start der Vorbereitung konnte Cheftrainer Marian Bazany gleich mehrere neue Gesichter auf dem Eis im Kunsteisstadion Crimmitschau begrüßen. Neben seinen beiden neuen Assistenzcoaches Jussi Tuores und Esbjörn Hofverberg, standen mit Ilya Sharipov, Nick Walters, Luca Tuchel, Tyler Gron, Valentino Weißgerber, Jasper Lindsten und Henri Kanninen bereits sieben Neuzugänge mit auf dem Eis. Einzig der kanadische Defensivmann Taylor Doherty landete erst am heutigen Dienstagmorgen in Leipzig und könnte schon in der kommenden Nachmittagseinheit erstmals mit seinen neuen Kollegen trainieren. Wie schon im Vorjahr nimmt aktuell auch Toms Prokopovics am Training der Westsachsen teil. Der Lette, der eigentlich bei Kooperationspartner Chemnitz unter Vertrag steht, absolvierte bereits während der Serie 2021/22 zahlreiche Trainingseinheiten und Vorbereitungsspiele mit den Eispiraten.

Für einige neue Spieler, aber nicht für alle Cracks der Eispiraten ungewohnt ist der aufkommende Nebel im Sahnpark. Nach den kräftigen Regenschauern am gestrigen Montag, sorgte der große Temperaturunterschied und die Luftfeuchte für eine schlechte Sicht, was im Kunsteisstadion Crimmitschau zwar nicht selten passiert, zunächst aber doch für einige verdutzte Gesichter sorgte.

Dennoch: „Jeder ist froh, dass es wieder losgeht“, erklärte Timo Gams nach den ersten drei Einheiten. „Das Leben macht jetzt wieder einen Sinn und wir freuen uns auf die Vorbereitung, auch wenn das Programm sehr straff ist. Marian ist da ein harter Typ, der richtig durchzieht. Da wir aber nur knapp vier Wochen Zeit haben, um uns vorzubereiten, ist dies auch verständlich“.

Das sagt Timo Gams zum Trainingsauftakt