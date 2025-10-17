Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eispiraten Crimmitschau 4:3! Eispiraten siegen dank Wahnsinns-Comeback beim Tabellenführer EV Landshut
Eispiraten CrimmitschauEV Landshut

4:3! Eispiraten siegen dank Wahnsinns-Comeback beim Tabellenführer EV Landshut

Westsachsen drehen 1:3-Rückstand und entführen drei Zähler aus Landshut

17. Oktober 20252 Mins read89
Share
Dominic Walsh - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Auswärtsspiel beim EV Landshut nach einem wahnsinnigen Comeback für sich entschieden.

Die Westsachsen setzten sich mit 4:3 gegen den Tabellenführer der DEL2 durch und konnten dabei einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand im Schlussdrittel drehen. Weiter geht es bereits am Sonntagnachmittag um 16:00 Uhr: Dann kommen die Bietigheim Steelers im Rahmen des Family Days in den Sahnpark.

Die Eispiraten starteten beim favorisierten EV Landshut mutig und taktisch hervorragend eingestellt in die Partie. Obwohl sie als Underdog ins Spiel gingen, bestimmten die Gäste über weite Strecken das Geschehen im ersten Drittel und erspielten sich zahlreiche gute Chancen. Mit viel Tempo und diszipliniertem Forechecking ließen die Westsachsen dem Tabellenführer kaum Raum für sein gewohnt druckvolles Offensivspiel.

Folgerichtig fiel die verdiente Führung im Powerplay: Corey Mackin prüfte Landshuts Goalie Jonas Langmann zunächst, ehe Dominic Walsh den dritten Nachschuss im Slot eiskalt zum 1:0 (13.) verwertete. Erst kurz vor Drittelende kamen die Gastgeber etwas glücklich zum Ausgleich – ebenfalls in Überzahl traf David Elsner per Schlagschuss zum 1:1 (17.). Angesichts eines deutlichen Chancen- und Schussübergewichts (18:6) war das Remis zur ersten Pause aus Eispiraten-Sicht durchaus ärgerlich.

Auch zu Beginn des zweiten Drittels blieb Crimmitschau zunächst präsent, musste dann aber erneut in Unterzahl den Rückstand hinnehmen: Ex-Eispirat Tobias Lindberg leitete das 2:1 der Gastgeber mit einem sehenswerten Zuspiel ein – David Stieler vollendete aus Nahdistanz (24.). In der Folge bekam Landshut mehr Kontrolle, doch Kevin Reich im Tor der Eispiraten hielt sein Team mit mehreren starken Paraden im Spiel.

Als Lindberg später selbst mit einem strammen Schuss unter die Querlatte zum 3:1 traf, schien die Partie jedoch gänzlich zu kippen (33.). Dennoch gaben die Eispiraten nicht auf: Rayan Bettahar und Corey Mackin hatten gute Gelegenheiten, scheiterten jedoch an Langmann und dem Pfosten. Kurz vor Drittelende vergab Adam McCormick am langen Pfosten die große Chance zum 2:3-Anschluss.

Dieser fiel dann gleich nach dem Wiederbeginn. So dauerte es lediglich 36 Sekunden, ehe Dominic Walsh einen Distanzschuss von Adam McCormick im Slot unhaltbar abfälschte und in der 41. Minute auf 2:3 verkürzte. Der Kapitän der Eispiraten war nun richtig heißgelaufen und scheiterte nur kurze Zeit später an Jonas Langmann, der den vermeintlichen Ausgleich mit einem
überragenden Reflex noch zu verhindern wusste. Nach 52 Minuten war Langmann dann aber doch geschlagen: Denis Shevyrin überlistete den EVL-Goalie mit einem Geniestreich! Sein Schuss strich gefühlt millimetergenau zwischen Pfosten und Torhüter hindurch zum 3:3 in das Tor der Gastgeber. Die Crimmitschauer hatten nun Oberwasser – und gleich noch einen Lucky Bounce parat: Lediglich 21 Sekunden später zog Corey Mackin mit viel Speed vor das Tor der Niederbayern, Dylan Wruck schaufelte den Puck schließlich am langen Pfosten zum 4:3 über die Torlinie.

Die Schützlinge von Jussi Tuores verteidigten den knappen Vorsprung in der Folge konsequent. Zudem ergaben sich über schnelle Gegenstöße immer wieder Nadelstiche. Dabei verpasste Corey Mackin die wohl größte Chance kurz vor Spielende: Sein Schuss ins verwaiste Tor wurde kurz vor dem Einschlag weggeblockt. Letztlich war das jedoch egal, denn die verrückte Aufholjagd der Crimmitschauer wurde belohnt – und die Westsachsen nahmen nicht unverdient drei Punkte beim bisherigen Tabellenführer mit.

Torfolge (1:1, 0:2, 0:3):
0:1 Dominic Walsh (Corey Mackin) 12:31 – PP1 1:1 David Elsner (Tor Immo, Wade Bergman) 16:29 – PP1 2:1 David Stieler (Tobias Lindberg) 23:06 – PP1 3:1 Tobias Lindberg (David Elsner, Stanislav Dietz) 32:57 3:2 Dominic Walsh (Corey Mackin, Adam McCormick) 40:36 3:3 Denis Shevyrin (Rayan Bettahar) 51:30 3:4 Dylan Wruck (Corey Mackin, Mirko Sacher) 51:51
Zuschauer: 3.530

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

306
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Maxi Kastner: „Müssen unsere Chancenverwertung verbessern“ - Red Bull München holt einen Punkt bei den Löwen Frankfurt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eispiraten Crimmitschau

Wochenende der Gegensätze für die Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Nach zwei ordentlichen Auftritten am vergangenen Wochenende wartet auf...

By16. Oktober 2025
! +Düsseldorfer EGEispiraten Crimmitschau

DEL2: Düsseldorfer EG liefert sich einen engen Kampf mit den Eispiraten Crimmitschau – Special-Teams entscheidend

Düsseldorf. (MR) Nach der deutlichen Niederlage der DEG von Freitag im Straßenbahnderby...

By13. Oktober 2025
! +EV LandshutKrefeld Pinguine

Krefelds Headcoach Thomas Popiesch nach der Niederlage in Landshut: „Ergebnis ist natürlich eine Enttäuschung“

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben beim EV Landshut am Sonntagabend...

By13. Oktober 2025
Eisbären RegensburgEispiraten Crimmitschau

3:0! Eispiraten feiern Heimsieg über Regensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen die...

By11. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten