4:3! Eispiraten siegen dank Wahnsinns-Comeback beim Tabellenführer EV Landshut

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Auswärtsspiel beim EV Landshut nach einem wahnsinnigen Comeback für sich entschieden.

Die Westsachsen setzten sich mit 4:3 gegen den Tabellenführer der DEL2 durch und konnten dabei einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand im Schlussdrittel drehen. Weiter geht es bereits am Sonntagnachmittag um 16:00 Uhr: Dann kommen die Bietigheim Steelers im Rahmen des Family Days in den Sahnpark.

Die Eispiraten starteten beim favorisierten EV Landshut mutig und taktisch hervorragend eingestellt in die Partie. Obwohl sie als Underdog ins Spiel gingen, bestimmten die Gäste über weite Strecken das Geschehen im ersten Drittel und erspielten sich zahlreiche gute Chancen. Mit viel Tempo und diszipliniertem Forechecking ließen die Westsachsen dem Tabellenführer kaum Raum für sein gewohnt druckvolles Offensivspiel.

Folgerichtig fiel die verdiente Führung im Powerplay: Corey Mackin prüfte Landshuts Goalie Jonas Langmann zunächst, ehe Dominic Walsh den dritten Nachschuss im Slot eiskalt zum 1:0 (13.) verwertete. Erst kurz vor Drittelende kamen die Gastgeber etwas glücklich zum Ausgleich – ebenfalls in Überzahl traf David Elsner per Schlagschuss zum 1:1 (17.). Angesichts eines deutlichen Chancen- und Schussübergewichts (18:6) war das Remis zur ersten Pause aus Eispiraten-Sicht durchaus ärgerlich.

Auch zu Beginn des zweiten Drittels blieb Crimmitschau zunächst präsent, musste dann aber erneut in Unterzahl den Rückstand hinnehmen: Ex-Eispirat Tobias Lindberg leitete das 2:1 der Gastgeber mit einem sehenswerten Zuspiel ein – David Stieler vollendete aus Nahdistanz (24.). In der Folge bekam Landshut mehr Kontrolle, doch Kevin Reich im Tor der Eispiraten hielt sein Team mit mehreren starken Paraden im Spiel.

Als Lindberg später selbst mit einem strammen Schuss unter die Querlatte zum 3:1 traf, schien die Partie jedoch gänzlich zu kippen (33.). Dennoch gaben die Eispiraten nicht auf: Rayan Bettahar und Corey Mackin hatten gute Gelegenheiten, scheiterten jedoch an Langmann und dem Pfosten. Kurz vor Drittelende vergab Adam McCormick am langen Pfosten die große Chance zum 2:3-Anschluss.

Dieser fiel dann gleich nach dem Wiederbeginn. So dauerte es lediglich 36 Sekunden, ehe Dominic Walsh einen Distanzschuss von Adam McCormick im Slot unhaltbar abfälschte und in der 41. Minute auf 2:3 verkürzte. Der Kapitän der Eispiraten war nun richtig heißgelaufen und scheiterte nur kurze Zeit später an Jonas Langmann, der den vermeintlichen Ausgleich mit einem

überragenden Reflex noch zu verhindern wusste. Nach 52 Minuten war Langmann dann aber doch geschlagen: Denis Shevyrin überlistete den EVL-Goalie mit einem Geniestreich! Sein Schuss strich gefühlt millimetergenau zwischen Pfosten und Torhüter hindurch zum 3:3 in das Tor der Gastgeber. Die Crimmitschauer hatten nun Oberwasser – und gleich noch einen Lucky Bounce parat: Lediglich 21 Sekunden später zog Corey Mackin mit viel Speed vor das Tor der Niederbayern, Dylan Wruck schaufelte den Puck schließlich am langen Pfosten zum 4:3 über die Torlinie.

Die Schützlinge von Jussi Tuores verteidigten den knappen Vorsprung in der Folge konsequent. Zudem ergaben sich über schnelle Gegenstöße immer wieder Nadelstiche. Dabei verpasste Corey Mackin die wohl größte Chance kurz vor Spielende: Sein Schuss ins verwaiste Tor wurde kurz vor dem Einschlag weggeblockt. Letztlich war das jedoch egal, denn die verrückte Aufholjagd der Crimmitschauer wurde belohnt – und die Westsachsen nahmen nicht unverdient drei Punkte beim bisherigen Tabellenführer mit.

Torfolge (1:1, 0:2, 0:3):

0:1 Dominic Walsh (Corey Mackin) 12:31 – PP1 1:1 David Elsner (Tor Immo, Wade Bergman) 16:29 – PP1 2:1 David Stieler (Tobias Lindberg) 23:06 – PP1 3:1 Tobias Lindberg (David Elsner, Stanislav Dietz) 32:57 3:2 Dominic Walsh (Corey Mackin, Adam McCormick) 40:36 3:3 Denis Shevyrin (Rayan Bettahar) 51:30 3:4 Dylan Wruck (Corey Mackin, Mirko Sacher) 51:51

Zuschauer: 3.530

