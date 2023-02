Eispiraten sichern die TorhÃ¼terposition ab

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind einen Tag vor dem Ende des Transferfensters noch einmal auf dem Spielermarkt tätig geworden und haben den...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind einen Tag vor dem Ende des Transferfensters noch einmal auf dem Spielermarkt tätig geworden und haben den Torhüter Anthony Morrone verpflichtet.

Der 23-jährige Kanadier kommt vom ICEHL-Club HK Olimpija Ljubljana an die Waldstraße und wird hier die Rolle des Emergency Backup-Goalies einnehmen. Morrone erhält bei den Eispiraten die Trikotnummer 31.

Anthony „Tony“ Morrone wurde am 26. Februar 1999 in Lorraine, Quebec geboren und verbrachte seine Jugend fast ausschließlich in der QMJHL. 2020 kam der Linksfänger erstmals nach Europa und schloss sich dem EHC Lustenau in der Alps Hockey League an. Über den französischen Erstligisten Mulhouse ging es für den Kanadier vor dieser Saison nach Ljubljana, für welche er 21 Partien in der ICEHL (ehemals EBEL) bestritt. In den slowenischen Playoffs stand er zuletzt drei Mal im Gehäuse des Hauptstadtclubs und hielt dabei auch drei Siege mit einem Gegentorschnitt von 1.33 fest.

Nun befindet sich der Goalie bereits auf dem Weg nach Crimmitschau, wo er, vorbereitend auf die anstehende Endrunde in der DEL2, als Emergency Backup-Goalie eingeplant ist und voraussichtlich schon morgen erstmals mit seinen neuen Teamkollegen trainieren wird. Sein bestehender Vertrag in Ljubljana für die kommende Saison bleibt jedoch weiterhin bestehen.

„Da wir im Falle einer Verletzung unserer Torhüter kein Risiko eingehen wollen, haben wir uns entschlossen, unsere letzte Ausländerlizenz für Tony zu nutzen. Gern hätten wir diese Absicherung mit einem deutschen Torhüter besetzen wollen, aber der Spielermarkt ist da seit Längerem leer“, sagt Ronny Bauer, sportlicher Leiter der Eispiraten Crimmitschau.

