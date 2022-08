Eispiraten-Profis unterziehen sich Gesundheitstests

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Kurz vor dem Start der Saisonvorbereitung stehen bei den Eispiraten die alljährlichen Gesundheits- und Belastungstests sowie zahlreiche weitere Untersuchungen an. Immens...

Immens wichtig ist dabei die Herzgesundheit, wofür sich aktuell zahlreiche Spieler im Klinikum Altenburger Land durchchecken lassen. Weiterhin stehen diverse Gespräche mit den Teamärzten der Eispiraten an, um optimal präpariert in die intensive Vorbereitung zu starten.

Das Eispiraten-Medienteam hat Verteidiger Dominic Walsh in der vergangenen Woche ins Klinikum nach Altenburg begleitet und Aufnahmen von den Herz-Untersuchungen sowie den Gesprächen mit Teamarzt Dr. Hendrik Baum gemacht. So gewähren die Eispiraten ihren Fans erstmals ganz exklusive Einblicke.

Weitere medizinische Untersuchungen finden derweil in der Werdauer Pleißentalklinik sowie in der Praxis von Dr. Matthias Modes, welcher ebenfalls zum Ärzteteam der Eispiraten gehört, statt. Im Rahmen der Saisonvorbereitung wird es außerdem eine Vielzahl an Leistungs- und Stabilitätstests geben, welche vom Trainerteam der Westsachsen und Sebastian Modes durchgeführt werden.