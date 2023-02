Eispiraten prÃ¤sentieren Trikots fÃ¼r Veteranen-Tag 2023

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau halten am kommenden Sonntag (26.02.2023) den bereits dritten Veteranen-Tag im Sahnpark ab und stellen den Heimspieltag gegen die...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau halten am kommenden Sonntag (26.02.2023) den bereits dritten Veteranen-Tag im Sahnpark ab und stellen den Heimspieltag gegen die Krefeld Pinguine unter dem Motto „Danke für euren Einsatz“.

Dabei werden die Cracks des Eishockey-Zweitligisten erneut in extra angefertigten Camouflage-Trikots auflaufen.

Die Uniformen für den Veteranen-Tag 2023 unterscheiden sich dabei stark von den Designs aus den Jahren 2020 und 2021. So bleibt beispielsweise das Grundlayout der aktuellen Heimtrikots bestehen, zudem ziert ein heller Schneetarn in verschiedenen Grautönen das Trikot der Eispiraten. Auch der Bund Deutscher EinsatzVeteranen e.V., Kooperationspartner des DEL2-Clubs, wird mit einer Logopräsenz im Brustbereich und dem Spruch „Treu gedient- Treue verdient!“ auf dem Bund sichtbar.

Die Trikots sind nicht frei käuflich und streng limitiert. Die Game Worn Jerseys können so in der kommenden Woche wieder auf dem offiziellen eBay-Account der Eispiraten ersteigert werden. Ein Teil der eingenommenen Gelder kommt dabei, wie schon in den Vorjahren, dem Bund Deutscher EinsatzVeteranen e.V. zu Gute.

Präsentation des Veteranenverbands im Stadion – Soldaten und Veteranen erhalten freien Eintritt

Wie schon zu den ersten beiden Veteranen-Tagen 2020 und 2021 werden die Westsachsen, gemeinsam mit dem Bund Deutscher EinsatzVeteranen e.V., ein DEL2-Heimspiel nutzen, um im Einsatz verwundeten Soldaten und Soldatinnen Tribut zu zollen. Dabei wird sich der Veteranenverband auch im Kunsteisstadion Crimmitschau präsentieren und Ehrungen abhalten. Darüber hinaus erhalten alle aktuellen und ehemaligen Soldaten freien Eintritt. Unter mitgliederservice@veteranenverband.de können sich alle Interessierten mit ihrem Vor- und Nachnamen anmelden und ihre Freitickets so am Sonntagnachmittag vor dem Haupteingang abholen.

