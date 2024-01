Eispiraten prÃ¤sentieren Outdoor Game Jersey

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau werden am 16. Februar 2024 das erste Outdoor-Game ihrer Clubgeschichte spielen. Im Rahmen des Hockey Outdoor...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau werden am 16. Februar 2024 das erste Outdoor-Game ihrer Clubgeschichte spielen.

Im Rahmen des Hockey Outdoor Triple in Klingenthal treffen die Westsachsen vor einer traumhaften Kulisse an der Skisprungschanze auf die Dresdner Eislöwen. Für diese besondere Begegnung haben die Verantwortlichen des Eishockey-Zweitligisten ein Sondertrikot entworfen. Dieses steht unter dem Motto „Zum rot-weißen Mythos auserkoren“ – eine Hommage an einen beliebten Fangesang.

„Seit über 100 Jahren – Zum rot-weißen Mythos auserkoren“. Ein jeder, der die Spiele der Eispiraten Crimmitschau verfolgt, sollte den Text kennen und die Melodie dürfte sofort im Kopf erklingen. Es handelt sich dabei nämlich um einen beliebten Fangesang, mit welchem die Anhänger des Eishockey-Zweitligisten die Profis der Eispiraten bei jeder Begegnung begleiten. Das Lied diente nun auch als Vorlage für die Erstellung des Sondertrikots, welches einmalig am 16. Februar 2024 zum Hockey Outdoor Triple Auftakt in Klingenthal getragen wird.

Aus der Historie heraus werden die Profis der Westsachsen in Klingenthal in einem rot-weißen Trikot auflaufen. Während der Hauptteil des Jerseys in rot gehalten wurde, ziert neben dem großen Clublogo auch ein breiter weißer Streifen die Brust, weitere weiße Konturen wurden ebenso verarbeitet. Ein zusätzliches Highlight stellt außerdem der Schnürkragen dar, welcher erstmals seit der Eispiraten-Gründung 2007 zum Einsatz kommt. Abgerundet wird das Sondertrikot durch dunkelrote Patches, in welche die Nummern und Namen der Spieler eingearbeitet werden – diese sollen, ebenso wie die gewählte Schriftart, einen passenden Retro-Look vermitteln.

„Für uns war bereits von Anfang an klar, dass wir für dieses besondere Highlight auch ein besonderes Trikot benötigen“, erklärt Aaron Frieß, Head of Communication der Eispiraten. „Dabei war es uns vordergründig wichtig, die historischen Farben der Stadt und des Eishockeystandortes Crimmitschau einfließen zu lassen – passend zum Gesang unserer Fans. Ein großer Dank geht dabei an alle Sponsoren, deren Logos komplett in weiß dargestellt werden können. Durch Umpositionierungen war es außerdem möglich, das Logo unserer Eispiraten zentral und gut sichtbar zu positionieren. Dies ist aus unserer Sicht wichtig, um unsere Markenstärkung an diesem medienwirksamen Tag weiter voranzutreiben“.

250 limitierte Fantrikots gehen in den freien Verkauf

Das exklusive Jersey ist ein echter Hingucker und wird dabei auch bei den Fans sicher einen guten Zuspruch finden. Da die Game Worn Jerseys nicht versteigert, sondern den Spielern im Anschluss

übergeben werden, wurden 250 limitierte Fantrikots über HP Sport und Metzen Athletics geordert, die in den freien Verkauf gehen. Dabei werden alle Spieler des aktuellen Kaders berücksichtigt. Weitere Informationen zur Vorgehensweise des Verkaufs und zu den Preisen werden rechtzeitig auf den offiziellen Kanälen der Eispiraten verkündet.

Jetzt Tickets für das Hockey Outdoor Triple sichern

In Absprache mit dem Veranstalter „Die Sportwerk GmbH“ können sich alle Fans ihr ihre Karten nicht nur online unter www.hockey-outdoor-triple.com sichern, sondern auch am FanICE-Stand im Kunsteisstadion Crimmitschau sowie in der Geschäftsstelle der Eispiraten (Dammstraße 11, 08451 Crimmitschau / zu den bekannten Öffnungszeiten). Weiterhin haben alle Dauerkartenbesitzer die Chance, sich Ihre Freikarte in der Geschäftsstelle abzuholen.