Eispiraten Crimmitschau

Eispiraten präsentieren neues Aufwärm-Jersey

Eine Hommage an die gesamte Bande: Das Crimmitschauer Warmup-Trikot 2025/26

10. September 20251 Mins read20
Warmup-Trikot 2025-26, präsentiert von Denis Shevyrin - © Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr neues Warmup-Trikot für die Saison 2025/26 vorgestellt, das nicht nur durch sein markantes Design überzeugt, sondern vor allem eine besondere Botschaft trägt: Es ist eine Hommage an alle Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne „Eishockey-Bande Crimmitschau“ aus dem Frühjahr 2025.

Damals kamen knapp 230.000 Euro zusammen, die maßgeblich dazu beitrugen, den Standort wirtschaftlich zu stabilisieren und wichtige Investitionen wie die Anzahlung für eine neue Flex-Bande sowie moderne LED-Beleuchtung zu ermöglichen.

Das neue Trikot ist in der Hauptfarbe Schwarz gehalten und wird durch rote und weiße Konturen ergänzt – ein klares Bekenntnis zu den Clubfarben der Eispiraten. Das Design erinnert an klassische Vintage-Jerseys aus der NHL der frühen 2000er-Jahre und ist damit nicht nur ein optischer Hingucker, sondern auch ein stylisches Sammlerstück für alle Fans.

Im Zentrum des Trikots steht auf der Vorderseite das große Eispiraten-Logo. Direkt darunter prangt der Schriftzug „Eishockey-Bande Crimmitschau“, der ebenfalls auf der Rückseite sowie an den Ärmeln zu sehen ist. Damit wird den treuen Unterstützern der besonderen Kampagne noch einmal sichtbar gedankt.

Premiere feiert das Warm-up-Trikot am kommenden Freitagabend beim Heimspiel gegen die KSW IceFighters Leipzig, wenn die Spieler es erstmals auf dem Eis tragen werden. In Kürze wird das Jersey auch im Fanshop erhältlich sein. Über den genauen Verkaufsstart informieren die Eispiraten rechtzeitig über ihre offiziellen Kanäle.

Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

