Eispiraten prÃ¤sentieren neue Saisontrikots – Kurzinterview mit Vincent Schlenker

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben (nachträglich) ihre Heim- und Auswärtstrikots für die DEL2-Saison 2021/22 präsentiert.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde die neue Arbeitskleidung von den Profis der Westsachsen überaus erfolgreich getragen. Die offizielle Vorstellung musste aufgrund eines Lieferverzugs des Trikotherstellers jedoch bis zu dieser Woche warten.

Eispiraten gewohnt in rot und weiß

Gemäß ihrer Clubfarben rot und weiß verändert sich zumindest in Sachen Hauptfarben nur wenig an den Trikots der Vorjahre. Auffällig ist das neue Streifendesign, welches Rumpf und Ärmel ziert und die neuen, sonst eher schlicht gehaltenen Jerseys somit noch einmal veredelt. Bereits in den vergangenen Wochen präsentierten sich die Westsachsen im Jersey-Look mit zahlreichen Grafiken auf ihren Social-Media-Kanälen.

Hingucker ist einmal mehr das Logo der Eispiraten, welches zum Vorjahr noch einmal um ein paar Zentimeter vergrößert wurde. So kam man nicht nur dem Wunsch der Fans entgegen, welche sich Jahr für Jahr auch mit der Spielkleidung ihrer Idole identifizieren.

Nach Rücksprache mit dem Trikotlieferanten der Eispiraten werden die Fantrikots voraussichtlich zum Start der Hauptrunde, also Anfang Oktober auch über den Shop der Eispiraten in den Verkauf gehen. Bis dahin müssen sich die Anhänger der Westsachsen noch ein klein wenig gedulden – oder aber sie sichern sich eines von vielen Trikots aus den Vorjahren. Diese sind aktuell auf 30,00 Euro rabattiert und zu den Heimspielen im Sahnpark erhältlich. Die nächste Chance gibt es also schon am kommenden Freitag zum Duell mit den EXA IceFighters Leipzig (03.09.2021 – 20:00 Uhr).

„Let’s Get Crazy“ – Warmup-Jerseys befinden sich noch in der Produktion

Noch nicht präsentiert wurden die neuen Warmup-Trikots der Eispiraten Crimmitschau, welche sich noch in der Produktion befinden, aber sicherlich ein ganz besonderer Hingucker werden dürften. So werden die guten Stücke, die in diesem Jahr durch ein komplett abweichendes Design bestechen, erstmals auch über den Onlineshop der Eispiraten als Custommade erhältlich sein. „Let’s Get Crazy“ – so viel sei bereits jetzt gesagt!

Vincent Schlenker is back

Eispiraten-Stürmer Vincent Schlenker, der nach langer Verletzungspause am vergangenen Wochenende endlich sein Comeback feierte und prompt ein Tor erzielte, analysiert die ersten beiden Tests und gibt einen Ausblick auf den kommenden Heim-Gegner Leipzig.