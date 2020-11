Eispiraten nehmen verdient die Punkte mit nach Sachsen

Bayreuth. (PM Tigers) Neben Rajala, Veisert und Heider, die bisher noch nicht ins Geschehen eingreifen konnten, fehlten am Sonntagabend auch Hessler und Meisinger beim...

Bayreuth. (PM Tigers) Neben Rajala, Veisert und Heider, die bisher noch nicht ins Geschehen eingreifen konnten, fehlten am Sonntagabend auch Hessler und Meisinger beim Match gegen die Eispiraten.

So wie das Ergebnis auf der Anzeigentafel ein Unentschieden nach 20 Minuten auswies, verlief auch die Partie im ersten Abschnitt. Wenige echte Möglichkeiten auf beiden Seiten machten die Torsteher meist zu Nichte. So versuchten sich auf Seiten der Gäste Summers und Schlenker, sowie Timmens, der nach sechs gespielten Minuten noch die beste Gelegenheit hatte aber nur den Pfosten anvisierte. Bei den Bayreuthern, die wie die Gäste auch einmal ins Powerplay kamen, versuchten sich Karlsson, Järveläinen und Trinkberger. Allerdings waren dies Versuche noch nicht zwingend genug.

Mit gehörigem Speed kamen die Tigers zum Mittelabschnitt aufs Eis und hatten sofort die erste Gelegenheit durch Lillich, der durchgebrochen war und nur knapp scheiterte. Nur Sekunden später visierte Karlsson mit einem Gewaltschuss die Latte der Gäste an. Beim nächsten Angriffsversuch – Gron war auf und davon, wurde jedoch von Patrick Pohl von den Beinen geholt – sprang ein Penalty heraus. Hier scheiterte der Bayreuther Torjäger knapp am schnell reagierenden Bitzer. Weiter gings mit dem Wirbel der Tigers. In der Folge kreierte man Chancen, die Järveläinen und Trinkberger nicht im Kasten unterbringen konnten.

Als Lillich für zwei Minuten zum abkühlen musste, zogen die Gäste ein passschnelles Powerplay auf, bei dem man am Ende Schlenker im Slot fand und dieser zur Führung für seine Farben traf. Durch einen Defekt am Tor auf der Bahnseite, welches bei einem Abwehrversuch von Bitzer aus der Verankerung sprang, zog man die zweite Drittelpause vier Minuten vor und ging nach 36 gespielten Minuten zur zweiten Pause in die Kabine. Aus der vorgezogenen Pause gekommen, machten die Tigers sofort Druck auf das Tor von Bitzer und hatten einige Möglichkeiten. Bei einem einzigen Entlastungsangriff trafen dann jedoch die Gäste nach einem schnell vorgetragenen Angriff durch Lemay zum 0:2.

Es dauerte bis zur 46. Minuten, bis im Schlussabschnitt etwas passieren sollte. Und wieder waren es die Gäste, die mit dem nächsten Treffer erneut auf die Anzeigentafel schrieben. Der ins untere Eck einschlagende Puck musste noch per Videobeweis bestätigt werden. Insgesamt bemüht aber mit wenig Durchschlagskraft gelang der Heimmannschaft zwar noch der 3:1 Anschlusstreffer, den über Bindels, der auf der rechten Seite durchlief die Vorbereitung fand, als Davis an die Scheibe kam und mit Gewalt abzog, fälschte Järveläinen noch entscheidend ab. Die letzten beiden Minuten, als man den Goalie für einen sechsten Feldspieler zog, brachte noch einmal etwas Druck aufs Eispiraten-Tor, den diese jedoch Stand hielten und ihrerseits durch Lemay zwei Sekunden vor dem Schlusspfiff noch das leere Tor trafen.

Bayreuth Tigers vs. Eispiraten Crimmitschau 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Bayreuth: Wölfl, Herden, Mannes, Pokovic, Davis, Karlsson, Karrer, Trinkberger – Lillich (2), Kolozvary, Davidek, Järveläinen, Bindels, Gron, Kislinger, Kunz (2), Walter, Tim Zimmermann

Crimmitschau: Bitzer, Arnsperger – Olleff, Scalzo, Schietzold, Summers, Thomas, Hudson (2) – Petr Pohl, Timmins, Lemay, Demmler, Patrick Pohl, Schlenker, Gams, Lenk, Walsh, Rudert, Böttcher, Schug

Zuschauer: Keine Zuschauer zugelassen

Strafen: Bayreuth: 4 Crimmitschau: 2 Powerplay: Bayreuth: 0/2 Crimmitschau: 0/1

Schiedsrichter: Hopper, Polaczek / Zettl, Züchner

Torfolge: 0:1 (31.) Schlenker (Patrick Pohl, Gams) PP1, 0:2 (40.) Lemay (Petr Pohl), 0:3 (46.) Hudson (Thomas, Patrick Pohl), 1:3 (55.) Järveläinen (Davis), 1:4 (60.) Lemay (EN)