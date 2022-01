Eispiraten nehmen Filip Reisnecker unter Vertrag

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Filip Reisnecker kehrt zu den Eispiraten Crimmitschau zurück! Der 19-jährige Angreifer, welcher bislang immer wieder als Förderlizenzspieler von den Fischtown Pinguins...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Filip Reisnecker kehrt zu den Eispiraten Crimmitschau zurück!

Der 19-jährige Angreifer, welcher bislang immer wieder als Förderlizenzspieler von den Fischtown Pinguins zu den Westsachsen abgestellt wurde, wechselt nun fix an die Waldstraße und wird bis zum Saisonende das Eispiraten-Trikot mit der Rückennummer 9 tragen.

Reisnecker bestritt in dieser Spielzeit bislang 18 DEL2-Partien als Förderlizenzspieler für die Eispiraten und erzielte in diesen sechs Tore und sechs Vorlagen. Bei den Fischtown Pinguins, dem DEL-Kooperationspartner der Westsachsen, kam der Deutsch-Tscheche in dieser Saison zu acht Erstligaeinsätzen, in welchen ihm eine Vorlage gelang.