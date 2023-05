Eispiraten nehmen am Wohnbau Cup in Essen neben den Krefeld Pinguinen, Bayreuth Tigers und Moskitos Essen teil

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Das Vorbereitungsprogramm der Eispiraten steht: Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores wird am ersten Wohnbau Cup der ESC Wohnbau Moskitos Essen...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Das Vorbereitungsprogramm der Eispiraten steht: Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores wird am ersten Wohnbau Cup der ESC Wohnbau Moskitos Essen teilnehmen.

Zunächst bestreiten die Westsachsen am Samstag, den 2. September um 15.00 Uhr das zweite Halbfinale gegen die Bayreuth Tigers. Am folgenden Sonntag, den 3. September treffen die Crimmitschauer dann in den Platzierungsspielen entweder auf die Gastgeber aus Essen oder auf die Krefeld Pinguine.

Den ersten Gegner des Vorbereitungsturniers kennen die Eispiraten Crimmitschau aus der Vorsaison nur zu gut. In den Playdowns duellierten sich die Westsachsen und die Bayreuth Tigers schließlich sechs Mal. Mit 4:2 setzte sich das Team von Jussi Tuores in der Serie durch. Die Franken, die unter der Leitung von Chefcoach Rich Chernomaz stehen, schickten schließlich die Heilbronner Falken in der zweiten Abstiegsrunde in die Oberliga.

Gastgeber des ersten Wohnbau Cups sind die ESC Wohnbau Moskitos Essen. Der Nord-Oberligist, welcher von Danny Albrecht trainiert wird, landete in der vergangenen Hauptrunde auf dem zwölften Tabellenplatz und verpasste somit den Sprung in die Playoffs. Der Bundesliga-Meister von 1999 trifft im Eröffnungsspiel, quasi in der ersten Halbfinalbegegnung, auf die Krefeld Pinguine. Diese stehen vor ihrer zweiten Spielzeit in der DEL2. In der abgelaufenen Serie landete das Traditionsteam auf dem vierten Platz und musste sich im Halbfinale der Playoffs dem späteren Meister aus Ravensburg beugen.

Somit steht das Vorbereitungsprogramm der Eispiraten Crimmitschau vorerst. So kann es kurzfristig auch zu einer weiteren Testbegegnung kommen. Dies halten sich die Verantwortlichen des DEL2-Clubs derzeit noch offen.

Das Vorbereitungsprogramm der Eispiraten:

Di., 22.08.2023 – 19:00 Uhr – HC Škoda Plzeň (A) – Logspeed CZ Aréna S

o., 27.08.2023 – 17:00 Uhr – KSW IceFighters Leipzig (H) – Crimmitschau

Mi., 30.08.2023 – 20:00 Uhr – Waterloo Warriors (H) – Crimmitschau

Sa., 02.09.2023 – 15:00 Uhr – Bayreuth Tigers – Eissporthalle Essen-West

So., 03.09.2023 – 15:00/18:30 Uhr – Moskitos Essen/Krefeld Pinguine – Eissporthalle Essen-West

Fr., 06.09.2023 – 20:00 Uhr – KSW IceFighters Leipzig (A) – Kohlrabizirkus Leipzig

