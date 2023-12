Eispiraten mit Weihnachtsspiel gegen Ravensburg

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau werden am morgigen Freitagabend ihr letztes Heimspiel vor Weihnachten bestreiten. Von ruhigen Stunden und Besinnlichkeit kann...

Artikel anhören Artikel anhören

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau werden am morgigen Freitagabend ihr letztes Heimspiel vor Weihnachten bestreiten.

Von ruhigen Stunden und Besinnlichkeit kann da nicht die Rede sein – schließlich kommt mit den Ravensburg Towerstars der Tabellenzweite zum nächsten Topspiel der DEL2 in den Sahnpark. Tickets für das Heimspiel der Eispiraten sichert ihr euch hier…

Die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores hat sich das Leben in den letzten Wochen selbst etwas schwergemacht. Insbesondere am vergangenen Wochenende konnten die Westsachsen aus ihren beiden Spielen gegen die Bietigheim Steelers und den EV Landshut keine Punkte einfahren und schossen dabei lediglich ein Tor. „Dafür gibt es keine Ausreden“, weiß Stürmer Henri Kanninen, der das einzige Eispiraten-Tor und Landshut erzielte und fährt fort: „Ich nehme mich da mit hinein. Die Leistung war nicht gut. Ich muss mein Spiel verbessern und Selbstvertrauen zurückerlangen“. Dabei trifft der finnische Offensivmann morgen auf seinen Lieblingsgegner. Gegen die Towerstars traf der Finne in bislang sechs Duellen sechs Mal.

Henri Kanninen will diese Serie natürlich fortführen. Zudem kann Jussi Tuores wieder auf den zuletzt gesperrten Max Balinson in der Verteidigung bauen. Ob Mario Scalzo, der nach einem geblockten Schuss immer noch über Schmerzen im Kniebereich klagt, in der letzten Partie vor Weihnachten zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Definitiv wieder mit an Bord sind dafür Gregory Kreutzer und Justin Büsing aus Bremerhaven.

Wiedersehen mit zwei Ex-Eispiraten

Nach 28 Spielen in der DEL2 stehen die Ravensburg Towerstars hinter den Kassel Huskies auf dem zweiten Tabellenplatz. Dabei konnte die Mannschaft von Cheftrainer Gergely Majaross, der im Sommer die Geschicke von Peter Russell übernahm, 50 Punkte einheimsen – also sechs Zähler mehr als die Eispiraten, die mit 44 Punkten auf Platz vier rangieren. In den letzten fünf Begegnungen konnte der Zweitliga-Meister von 2023, 2019 und 2011 ganze vier Siege einfahren. Lediglich gegen die Lausitzer Füchse mussten die Baden-Württemberger am vergangenen Freitag eine Niederlage 1:2-Niederlage im Penaltyschießen einstecken.

Für die Eispiraten kommt es am morgigen Freitag nicht nur zum nächsten Top-Spiel im Sahnpark, sondern auch zum Wiedersehen mit zwei ehemaligen Spielern, die in ihren Crimmitschauer Zeiten mehr als ordentlich performen konnten. So ist Ilya Sharipov, der im vergangenen Jahr noch das westsächsische Tor hütete, mittlerweile vollends in Ravensburg angekommen und zum absoluten Leistungsträger avanciert. Robby Czarnik, der zwischen 2017 und 2018 der Topstürmer im Eispiraten-Trikot war, konnte bislang zehn Tore und zwölf Vorlagen erzielen. Er steht im internen Ranking also hinter dem Topscorer Charlie Sarault (8 Tore, 25 Vorlagen), Sam Herr (10, 15) und Nick Latta (13, 9).

Die Towerstars sind auch in einer Liga-Statistik spitze: Mit bereits 23 Toren in 94-Powerplaysituationen sind die Ravensburger das beste Überzahlteam der zweiten Liga. Für die Crimmitschauer sollte es also darum gehen, stets von der Strafbank fern zu bleiben. So oder so gilt es, kurz vor Weihnachten keine Geschenke zu verteilen, sondern die Feiertage mit den Fans im heimischen Sahnpark einzuläuten.

Tickets für Heimspiel gegen Ravensburg sichern

Tickets für das Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars sind weiterhin online unter www.etix.com sowie am Spieltag direkt an der Abendkasse erhältlich. Das Spiel gegen die Baden-Württemberger wird selbstverständlich auch live im kostenpflichtigen Stream auf SpradeTV übertragen. Zudem wird es einen Liveticker auf der Fanseite etconline.de geben.