Eispiraten mit VerÃ¤nderungen in der Verwaltung

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Bei den Eispiraten Crimmitschau kommt es in der Verwaltung zu Veränderungen: Neu in der Geschäftsstelle kann der Eishockey-Zweitligist David Schlensog begrüßen, welcher sich ab sofort für den Bereich Merchandising verantwortlich zeigt und darüber hinaus auch das Thema Sponsoring begleiten wird.

Verlassen werden die Eispiraten hingegen Sponsoringbeauftragter Jens Uhlig, der künftig dennoch extern Sponsoringprojekte begleiten wird, sowie Julia Pehling, welche ab sofort in den Mutterschutz geht.

Neuer Ansprechpartner für den Bereich Merchandising ist ab sofort David Schlensog. Der 36-jährige Crimmitschauer arbeitete in den zurückliegenden Jahren bereits erfolgreich als Selbstständiger im Verkauf, verfügt über eine große Affinität zum Crimmitschauer Eishockey und unterstützte die Eispiraten bereits in der Vergangenheit bei verschiedensten Veranstaltungen und Projekten. Jetzt soll Schlensog sein ganzes Potenzial einbringen, um die Eispiraten weiter zu entwickeln und darüber hinaus auch Sponsoring-Leiter Stefan Steinbock zu unterstützen. Bereits in den zurückliegenden Monaten konnte Schlensog hier erfolgreich arbeiten.

Die Eispiraten Crimmitschau bedanken sich an dieser Stelle für das Engagement und die geleistete Arbeit von Jens Uhlig in den zurückliegenden Jahren und wünschen ihm für seine neuen beruflichen Herausforderungen alles erdenklich Gute. Eine tolle Zeit wünschen wir außerdem Julia Pehling, welche sich nun in den Mutterschutz verabschiedet. Wir freuen uns, dich bald wiederzusehen, Jule!

