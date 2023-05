Eispiraten mit Testspielen gegen Leipzig und University of Waterloo

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Das Vorbereitungsprogramm der Eispiraten nimmt weiter Gestalt an: Nachdem die Crimmitschauer am vergangenen Freitag ihr erstes Testspiel beim Tipsport-Extraliga-Club HC Škoda...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Das Vorbereitungsprogramm der Eispiraten nimmt weiter Gestalt an: Nachdem die Crimmitschauer am vergangenen Freitag ihr erstes Testspiel beim Tipsport-Extraliga-Club HC Škoda Plzeň verkündeten, können nun die nächsten Vorbereitungsspiele des Eishockey-Zweitligisten vermeldet werden.

So testet das Team von Cheftrainer Jussi Tuores gleich doppelt gegen die KSW IceFighters Leipzig sowie im heimischen Sahnpark gegen die Waterloo Warriors von der University of Waterloo.

Gleich doppelt werden die Eispiraten, wie auch schon in der letztjährigen Vorbereitung, gegen die KSW IceFighters Leipzig testen. So wird es je ein Heim- (27.08.2023 – 17:00 Uhr) und ein Auswärtsspiel (06.09.2023 – 20:00 Uhr) gegen den Nord-Oberligisten geben. Der Kooperationspartner der Eispiraten, bei welchem in der vergangenen Saison auch Luca Tuchel, Willy Rudert, Tamás Kánya und Lucas Böttcher zum Einsatz kamen, erreichte in der Vorsaison mit 92 Punkten den siebten Tabellenplatz und somit die Qualifikation zu den Playoffs. In diesen scheiterte man gegen den späteren Aufsteiger aus Rosenheim im Achtelfinale.

Ein weiteres Highlight erwartet die Eispiraten schließlich am Mittwoch, den 30. August. Dann treffen die Westsachsen im heimischen Kunsteisstadion Crimmitschau auf das Team der Waterloo Warriors von der University of Waterloo. Die Mannschaft aus Ontario, Kanada tritt in der USports an, erreichte mit lediglich 15 Punkten in der Vorsaison aber nicht die Playoffs. Die USports ist die höchste Stufe des Herren-Eishockeys auf Universitätsebene in Kanada. So dürfte es im Sahnpark zu einem spannenden Schlagabtausch beider Teams kommen.

Weitere Informationen zum Vorbereitungsprogramm der Eispiraten Crimmitschau werden zeitnah und in Absprache mit den jeweiligen Testspielgegnern erfolgen.

Das Vorbereitungsprogramm der Eispiraten (nicht vollständig):

Di., 22.08.2023 – 19:00 Uhr – HC Škoda Plzeň (A) – Logspeed CZ Aréna

So., 27.08.2023 – 17:00 Uhr – KSW IceFighters Leipzig (H) – Crimmitschau

Mi., 30.08.2023 – 20:00 Uhr – Waterloo Warriors (H) – Crimmitschau

Fr., 06.09.2023 – 20:00 Uhr – KSW IceFighters Leipzig (A) – Kohlrabizirkus Leipzig

2481 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.