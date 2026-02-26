Eispiraten mit Selbstvertrauen ins vorletzte Hauptrunden-Wochenende

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor einem weiteren richtungsweisenden Wochenende im Endspurt der DEL2-Hauptrunde.

Am Freitagabend (27.02.2026 – 20:00 Uhr) gastieren die Westsachsen bei den Ravensburg Towerstars, ehe am Sonntag (01.03.2026 – 17:00 Uhr) im Kunsteisstadion im Sahnpark das direkte Duell um die Pre-Playoffs gegen die Blue Devils Weiden ansteht. Tickets für das Heimspiel gegen die Oberpfälzer sind weiterhin online sowie an der Abendkasse erhältlich. Zum 1. Jugend-Spieltag im Sahnpark erhalten alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahren freien Eintritt.

Sieg als Mutmacher – personelle Optionen erweitern sich

Vergangene Woche erlebten die Eispiraten ein Wechselbad der Gefühle. Auf die schmerzhafte 4:7-Niederlage in Bietigheim am Freitag folgte zum 6. Veteranentag ein überzeugender 2:0-Heimsieg über den EV Landshut. Vor allem defensiv präsentierten sich die Crimmitschauer stabil und fokussiert – eine Leistung, die im Saisonendspurt als Maßstab dienen soll. Im engen Kampf um die Pre-Playoff-Plätze zählt nun jeder Punkt. Umso wichtiger ist es, an den Heimsieg vom Sonntag anzuknüpfen und Konstanz ins eigene Spiel zu bringen.

Auch personell gibt es positive Impulse: Die beiden Neuzugänge Leon Neger und Finn Fuchs stehen seit Mittwoch im Mannschaftstraining und könnten am Wochenende ihre ersten Einsätze im Dress der Eispiraten feiern. Zudem ist Philipp Kuhnekath nach seiner Verletzungspause wieder ins Training eingestiegen. Weiterhin nicht auf dem Eis stand zuletzt Robin Veber. Auch Tim Lutz und Vinny Saponari sind wohl noch keine Option für den Kader.

Schwere Aufgabe in Ravensburg

Mit den Ravensburg Towerstars wartet am Freitag ein echtes Spitzenteam. Die Oberschwaben rangieren mit 82 Punkten auf Tabellenplatz vier. Zwar unterlagen sie zuletzt den Starbulls Rosenheim mit 2:3 nach Overtime, konnten jedoch im zweiten Wochenendspiel mit einem 3:0-Erfolg bei den Lausitzer Füchsen zurückschlagen.

Topscorer der Towerstars ist Mark Rassell, der mit 36 Treffern und insgesamt 60 Punkten die interne Scorerliste anführt. Direkt dahinter folgt Ex-Eispirat Robbie Czarnik mit 55 Zählern. Mit Ilya Sharipov steht zudem ein ehemaliger Crimmitschauer zwischen den Pfosten, der mit einer Fangquote von 88,66 Prozent bislang ein durchaus sicherer Rückhalt ist.

Mut macht den Westsachsen allerdings der direkte Vergleich: Alle drei bisherigen Saisonduelle gegen Ravensburg konnten die Eispiraten für sich entscheiden – ein Trend, der auch am Freitagabend Bestand haben soll.

Einen Meilenstein erreicht am morgigen Abend Mario Scalzo. Der 41-jährige Verteidiger wird sich im Auswärtsspiel bei den Puzzlestädtern bereits zum 300. Mal das Trikot der Eispiraten überstreifen und somit ein besonderes Jubiläum begehen.

1. Jugend-Spieltag – Heimspiel mit besonderem Rahmen

Am Sonntag kommt es dann zum direkten Duell um wichtige Punkte gegen die Blue Devils Weiden. Die Oberpfälzer stehen mit 54 Punkten aktuell auf Rang 13, sind jedoch weiterhin mitten im Rennen um die Pre-Playoffs. Zuletzt musste Weiden zwei Niederlagen hinnehmen: Einer 3:4-Overtime-Niederlage in Regensburg folgte eine 2:5-Heimniederlage gegen die Bietigheim Steelers.

Alex-Olivier Voyer führt mit 31 Punkten die interne Scorerliste an, dicht gefolgt vom offensivstarken Verteidiger Tommy Muck (30 Punkte). Im Tor setzt Weiden meist auf den Kanadier Michael McNiven, der mit einer Fangquote von 89,18 Prozent zu überzeugen weiß.

Die bisherigen direkten Duelle waren hart umkämpft: Zwei 2:1-Siege gingen an die Eispiraten, am elften Spieltag mussten sie sich jedoch mit 3:6 in der Hans-Schröpf-Arena geschlagen geben. Entsprechend gewarnt geht Crimmitschau in das vierte Aufeinandertreffen gegen die Oberpfälzer, die zuletzt auch neue Impulse setzten: Mit Alan Letang wurde kürzlich ein neuer Cheftrainer verpflichtet.

Das Heimspiel steht zudem im Zeichen des 1. Jugend-Spieltags: Alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahre erhalten freien Eintritt – beste Voraussetzungen für eine lautstarke Unterstützung im Sahnpark. Ein Extra-Stand neben der Kasse sorgt für einen reibungslosen Ablauf: Dort können Kinder und Jugendliche vor dem Stadioneingang am Zelt ihre kostenlosen Tickets abholen.

Vor dem Stadion wird es zudem eine große Ideen-Wand geben. Hier können junge Besucherinnen und Besucher ihre Gedanken, Wünsche und Visionen festhalten und aktiv mitgestalten. Die entscheidende Frage lautet: Was braucht es, damit junge Menschen hier gern ihre Zukunft gestalten?