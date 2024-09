Eispiraten mit Rückspielen gegen Pilzen und Leipzig – Thomas Reichel fällt mehrere Wochen aus

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor ihren letzten Testspielen in der Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2024/25. Dabei treffen die Westsachsen erneut auf...

Dabei treffen die Westsachsen erneut auf den HC Skoda Pilzen (06.09.2024 – 19.00 Uhr) und die KSW IceFighters Leipzig (08.09.2024 – 16.00 Uhr). Beide Vorbereitungspartien finden auswärts statt.

Drei Testspiele stehen für die Eispiraten mittlerweile zu Buche. Nachdem die Mannschaft von Jussi Tuores sowohl gegen das Select-Team der Chemnitz Crashers und die KSW IceFighters Leipzig jeweils mit 4:0 gewann, setzte es am vergangenen Freitag die erste Niederlage der Vorbereitung. Gegen den tschechischen Erstligisten HC Skoda Plzen unterlagen die Crimmitschauer, trotz einer mehr als ansprechenden Leistung, im heimischen Sahnpark mit 1:5. Für den DEL2-Club stehen nun die letzten Testspiele an – erneut geht es gegen Plzen und gegen Leipzig.

Dabei muss Cheftrainer Jussi Tuores weiter auf Dominic Walsh (Augenprobleme) verzichten. Auch Thomas Reichel, der sich im ersten Duell mit den Leipzigern eine Oberkörperverletzung zuzog, wird den Eispiraten an diesem Wochenende und auch zum Start der neuen DEL2-Serie fehlen. Aller Voraussicht nach kehrt allerdings Mario Scalzo, der zuletzt voll am Teamtraining teilnahm, in das Lineup zurück. Ebenfalls mit im Kader wird Marat Khaidarov stehen, der am Dienstagabend aus Bremerhaven anreiste und nun Spielpraxis beim Zweitligisten sammeln soll.

Am morgigen Freitag erwartet die Eispiraten dabei ein spannender Trip. Wie schon im Vorjahr reisen die Profis, gemeinsam mit Sponsoren und den Verwaltungsmitarbeitern in die tschechische Republik. In der Logspeed CZ Aréna steht der zweite Vergleich mit dem HC Skoda Plzen innerhalb einer Woche an. Und die Schützlinge von Jussi Tuores, Esbjörn Hofverberg und Sebastian Becker, welche die letzten Tage gründlich analysierten und weitere intensive Einheiten auf dem Eis hinter sich haben, wollen die Chance nutzen, ein noch besseres Spiel als zuletzt im Sahnpark zu machen. „Es ist schön, dass wir gleich wieder die Möglichkeit haben, gegen Plzen zu spielen. Sie sind technisch sehr versiert, schnell und haben die Räume für uns sehr eng gemacht. Wir haben aber auch Chancen kreiert und uns nicht versteckt“, sagt Denis Shevyrin, der dem Rückspiel bereits entgegenfiebert.

Das nächste Rück- und somit das letzte Testspiel der Vorbereitung findet schließlich am Sonntagnachmittag im Leipziger Kohlrabizirkus statt. Dort treffen die Eispiraten auf den Nord-Oberligisten KSW IceFighters Leipzig, welchen man im Hinspiel vor heimischen Publikum mit 4:0 bezwang. Da man sich in den Vorjahren gegen die Messestädter, gerade im Eiszirkus, immer wieder schwertat, ist die Marschroute nun klar: Die Generalprobe für sich entscheiden und Selbstbewusstsein für das erste DEL2-Spiel am 13. September sammeln.

Oberkörperverletzung: Eispiraten müssen vorerst auf Thomas Reichel verzichten

Stürmer fehlt den Westsachsen drei bis vier Wochen

Schlechte Nachrichten aus dem Team der Eispiraten Crimmitschau: Thomas Reichel wird den Westsachsen aufgrund einer Oberkörperverletzung rund drei bis vier Wochen nicht zur Verfügung stehen und somit auch den Saisonstart in der DEL2 verpassen. Die Verletzung zog sich der 25-jährige Angreifer bereits im Testspiel gegen Leipzig zu.

Trotz Beschwerden nahm Reichel zuletzt voll am Teamtraining teil und stand auch im Heimtest gegen den HC Skoda Plzen auf dem Eis. Nach weiteren Untersuchungen in den vergangenen Tagen, muss der gebürtige Nürnberger nach Rücksprache mit den Teamärzten nun vorerst aussetzen.