Eispiraten mit Generalprobe gegen KSW IceFighters Leipzig

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Am morgigen Freitag, den 12.09.2025, um 19:30 Uhr bestreiten die Eispiraten Crimmitschau ihr letztes Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart.

Gegner im Sahnpark sind die KSW Icefighters Leipzig aus der Oberliga Nord.

Nach einem furiosen Start in die Testphase mit dem Sieg beim CCM-Cup ist die Euphorie zuletzt etwas gebremst worden: Vier Niederlagen in Folge, darunter das bittere 2:3 gegen Weißwasser, in dem man trotz spielerischer Überlegenheit unterlag, sorgten für Ernüchterung. Auch das erste Testduell mit Leipzig vor zwei Wochen im anona ICEDOME ging verloren – damals noch ohne gleich sechs Leistungsträger.

Dieses Mal wollen die Westsachsen in bestmöglicher Besetzung antreten. Verzichten müssen sie allerdings weiterhin auf den langzeitverletzten Tim Lutz, zudem fehlen Dylan Wruck (muskuläre Probleme) und Adam McCormick (familiäre Gründe). Fraglich bleibt der Einsatz von Ole Olleff, der zuletzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.

Für Leipzig ist es das vorletzte Testspiel vor dem Ligastart in der Oberliga Nord am 19. September. Zwei Tage nach dem Auftritt in Crimmitschau empfangen die IceFighters den HC Stadion Cheb im anona ICEDOME.

Im Sahnpark wird am Freitagabend auch der gewohnte Einlauf zelebriert – allerdings mit einigen Neuerungen: Animationen auf der Videowand und ein neuer Einlaufsong sollen für zusätzliche Stimmung sorgen. Die Abläufe werden bewusst getestet, um kommende Woche beim Pflichtspielauftakt gegen die Krefeld Pinguine reibungslos zu funktionieren.

Tickets sind weiterhin online sowie an der Abendkasse erhältlich. Fans, die nicht live im Stadion sind, können das Spiel im kostenpflichtigen Livestream bei Sporteurope.tv verfolgen. Zudem bietet etconline.de wieder einen Liveticker an.