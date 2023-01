Eispiraten mit erstem Blaulicht-Tag gegen Heilbronn

Crimmitschau. (PM Eispiraten ) Die Eispiraten Crimmitschau werden das Heimspiel am 5. Februar 2023 (17:00 Uhr) gegen die Heilbronner Falken unter dem Motto „Blaulicht-Tag“...

Crimmitschau. (PM Eispiraten ) Die Eispiraten Crimmitschau werden das Heimspiel am 5. Februar 2023 (17:00 Uhr) gegen die Heilbronner Falken unter dem Motto „Blaulicht-Tag“ stellen, um sich somit bei allen Einsatzkräften und ehrenamtlichen Helfern für ihren täglichen Einsatz zu bedanken.

„Wir möchten als Standort ein weiteres Zeichen für das Ehrenamt, aber auch für die geleistete Arbeit aller hauptamtlichen Einsatzkräfte setzen und uns bei allen Hilfsorganisationen für Ihre geleistete Arbeit bedanken. Die Organisationen sollen damit auch eine Plattform bekommen, um sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und so vielleicht auch Neumitglieder für sich gewinnen zu können“, sagt Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann.

Bis zum 31. Januar 2023 haben die Organisationen und Ortsverbände Zeit sich per E-Mail unter info@eispiraten-crimmitschau.de anzumelden und sich so Ihre Freikarten an der Abendkasse hinterlegen zu lassen. Gern dürfen die Einsatzkräfte ihre Einsatzkleidung im Stadion tragen und ihre Einsatzfahrzeuge auf dem Stadionparkplatz zur Schau stellen, hierfür ist vorab ebenso eine Anmeldung der Fahrzeuge notwendig.

„Nicht zuletzt die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal, sowie die Arbeit während der Corona-Krise haben gezeigt, wie wichtig das Engagement der Einsatzkräfte und der Ehrenämtler für unsere Gesellschaft ist. Egal ob Feuerwehr, Polizei, der Rettungsdienst oder die ehrenamtlichen Kräfte von den Hilfsorganisationen des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter- Samariter-Bundes oder des Technische Hilfswerk – alle leisten eine unglaublich wichtige und oft unterschätze Arbeit für die Allgemeinheit“, kommentiert Aaron Frieß, Head of Communication der Eispiraten, den ersten Blaulicht-Tag des DEL2-Clubs.

Besondere Stadion-Atmosphäre für guten Zweck

Um eine besondere Atmosphäre zu diesem speziellen Heimspiel im Sahnpark zu schaffen, werden die Eispiraten und einzelne Organisationen Knicklichter in verschiedensten Farben für 1,00 € verkaufen. Das eingenommene Geld wird schließlich dem Nachwuchs des ETC Crimmitschau e.V., einem gemeinnützigen Projekt sowie drei Jugendorganisationen der Hilfsorganisationen, welche sich in einem Pausenspiel messen werden, gespendet.

An diesem Pausenspiel teilnehmen können die drei Jugendorganisationen, die am ersten Blaulicht-Tag zum Heimspiel gegen die Heilbronner Falken die meisten Mitglieder mobilisieren und mit ins Stadion bringen können. Dabei ist es wichtig, dass die Jugendorganisationen separat angemeldet werden und eine konkrete Kartenanzahl zu nennen ist.