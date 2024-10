Eispiraten mit Duellen gegen letztjÃ¤hrige Playoff-Gegner

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau rangieren aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, haben aber weiterhin die sportliche Wende im Blick. Dabei erwarten die Westsachsen...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau rangieren aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, haben aber weiterhin die sportliche Wende im Blick.

Dabei erwarten die Westsachsen zwei besondere Spiele, trifft man an diesem Punktspielwochenende auf jene beiden Gegner aus den letztjährigen DEL2-Playoffs. So trifft man am morgigen Freitagabend auswärts auf die Krefeld Pinguine (11.10.2024 – 19.30 Uhr), am Sonntag kommt dann der Vorjahresmeister Regensburg in den Sahnpark (13.10.2024 – 17.00 Uhr).

Krefeld und Regensburg – hört man diese beiden Namen, muss man automatisch an die abgelaufene Spielzeit und die besonderen Playoff-Serien der Eispiraten denken. Als Underdog setzte man sich in einem dramatischen Spiel 7 im Viertelfinale gegen den Aufstiegsaspiranten durch, nur um sich wenige Wochen später als stolzer Halbfinalist vor heimischen Publikum in den Sommer zu verabschieden. Wenngleich der Gedanke daran unglaublich emotional scheint, so ist die aktuelle Situation der Eispiraten eine ganz andere.

Mit lediglich vier Punkten aus neun Spielen haben die Crimmitschauer weiter den letzten Tabellenplatz inne und sehnen sich nach der sportlichen Wende. Positiv zu vermerken ist dabei nicht nur ein spielerischer Aufwärtstrend in den vergangenen Begegnungen, sondern auch das Lazarett, welches sich zu lichten scheint. Zwar müssen die Eispiraten weiter auf Tim Lutz (Unterkörperverletzung) und Dominic Walsh (Augenprobleme) verzichten, dafür kehrt neben Colin Smith aber auch Mirko Sacher zurück und wird gegen seinen Ex-Club Krefeld aller Voraussicht nach sein Pflichtspieldebüt für die Eispiraten feiern. Ein Fragezeichen steht indes weiter hinter einem Einsatz von Oleg Shilin. Währenddessen stehen die Verantwortlichen in einem regen Austausch mit den Fischtown Pinguins über eine mögliche Unterstützung durch Förderlizenzspieler.

Erster gegen Letzten: Eispiraten zu Gast in Krefeld

Unterschiedlicher könnten die Ausgangssituationen vor diesem Duell kaum sein. Die Krefeld Pinguine, die nach einer dramatischen Viertelfinal-Serie im Vorjahr gegen die Eispiraten ausschieden, stehen aktuell auf dem ersten Tabellenplatz. Dabei konnte das Team von Cheftrainer Thomas Popiesch, der vor der Saison von den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven nach Krefeld wechselte, ebenso wie Landshut und Dresden 17 Punkte holen, hat mit +16 dabei aber das deutlich bessere Torverhältnis als die anderen beiden Clubs.

Entgegen aller Erwartungen verzichteten die Pinguine im Sommer darauf, einen Großteil ihres Teams auszutauschen. Zahlreiche Spieler aus dem Vorjahr blieben in Krefeld und wollen nun im

dritten Jahr DEL2 endlich den Aufstieg anpeilen. Im Fokus stehen mit Davis Vandane, der aus Frankfurt kam, und Max Newton, der zuletzt in der Slowakei spielte, aber zwei neue Importspieler, welche die Qualität der Nordrhein-Westfalen noch einmal auf ein anderes Level heben sollen. Matt Marcinew ist unterdessen mit sechs Treffern bester Torschütze der DEL2.

Der Plan, mit Thomas Popiesch mehr Konstanz zu erhalten, scheint vorerst aufgegangen zu sein. So stehen für Krefeld mittlerweile drei gewonnene Spiele und zwei Overtime-Siege zu Buche. Zuletzt wurden die Lausitzer Füchse mit 6:1 geschlagen. Können die Eispiraten nun, wie schon in den Playoffs der Vorsaison, den Spielverderber spielen?

Der Meister ist zu Gast – Regensburg kommt in den Sahnpark

Es waren äußerst emotionale Duelle zwischen den Eispiraten und den Eisbären Regensburg, welche zwischen Ende März und Mitte April zelebriert wurden. Mit 2:4 mussten sich die Crimmitschauer in der Serie geschlagen geben, Regensburg konnte am Ende jubeln und, doch auch etwas überraschend, die Meisterschaft in der zweiten feiern. Das Team drohte danach zu zerbrechen, spielt nun aber erneut eine richtig gute Rolle in Liga zwei.

Die Eisbären hatten über die Sommermonate hinweg einen großen Aderlass zu verzeichnen. Neben Chefcoach Max Kaltenhauser, den es nach München zog, verließen auch Topspieler wie Tom McCollum, Tariq Hammond, Abbott Girduckis oder Topscorer Andrew Yogan die Donaustädter. Keine einfache Aufgabe für den Standort um Neu-Trainer Ville Hämäläinen, der scheinbar aber erneut ein starkes Regensburger Team coacht. Nicht zuletzt die beiden Goalies Eetu Laurikainen (96 Prozent Fangquote) und Jonas Neffin (39 Prozent Fangquote) ragen dabei heraus. Neben dem bereits bekannten Corey Trivino, der bereits sieben Scorerpunkte auf seinem Konto hat, fügten sich vor allem auch die Neuzugänge Olle Liss (5 Tore, 2 Assists) und David Morley (6 Vorlagen) gut ein.

Mit 15 Punkten stehen die Eisbären aktuell auf dem achten Platz, haben dabei aber nur zwei Zähler Rückstand auf die Ligaspitze – krass, wie eng diese DEL2 erneut ist! Einer knappen 2:3-Niederlage gegen Weiden folgte zuletzt ein 1:0-Sieg nach Penaltyschießen in Dresden. Nun gilt es für die Eispiraten, den Bayern am Sonntag im heimischen Sahnpark ein Bein zu stellen.

Tickets für Heimspiel gegen Regensburg sichern

Tickets für das Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg sind weiterhin online unter www.etix.com sowie am Spieltag direkt an der Abendkasse erhältlich. Das Spiel gegen den Vorjahresmeister der DEL2 wird selbstverständlich live im kostenpflichtigen Stream auf Sportdeutschland.TV übertragen. Zudem wird es einen Liveticker auf der Fanseite etconline.de geben.