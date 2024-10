Eispiraten messen sich mit Topteams der DEL2

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor dem nächsten schweren Wochenende in der DEL2. Das dies keine Floskel ist, zeigt der Blick auf...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor dem nächsten schweren Wochenende in der DEL2.

Das dies keine Floskel ist, zeigt der Blick auf die Tabelle recht deutlich. Zunächst gastieren die Westsachsen am morgigen Freitagabend beim Tabellenführer aus Kassel (25.10.2024 – 19.30 Uhr), am Sonntag steht schließlich das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Landshut an (27.10.2024 – 17.00 Uhr).

Bei den Eispiraten ist aktuell ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen! Nach einem miserablen Start in die DEL2-Saison 2024/25 konnten die Schützlinge von Jussi Tuores zuletzt nicht nur ansehnliches Eishockey präsentieren, sondern auch wichtige Punkte einfahren und mit einem 3:1-Heimsieg über Selb auch die rote Laterne wieder abgeben. Auf dem Weg zum Tabellenmittelfeld aufzuschließen, mussten die Crimmitschauer am Sonntag in Ravensburg (3:4-Niederlage in der Overtime) zwar einen kleinen Rückschlag hinnehmen, sind nun aber umso motivierter, zwei Topteams der zweiten Liga ein Bein zu stellen.

Dabei kann Cheftrainer Jussi Tuores auf ein zumindest ähnliches Lineup bauen, wie auch schon am vergangenen Wochenende. Heißt im Umkehrschluss, dass der Finne auch weiterhin auf den Langzeitverletzten Tim Lutz (Reha nach Unterkörperverletzung) sowie auf Dominic Walsh (Augenprobleme) verzichten muss. Wieder im Crimmitschauer Lineup wird hingegen Justin Büsing aus Bremerhaven stehen. Ein Luxusproblem tut sich derweil auf der Goalie-Position auf: Mit Oleg Shilin, Christian Schneider und Florian Mnich stehen drei gesunde und vor allem leistungsstarke Hüter bereit – nicht die schlechteste Ausgangsposition für das Trainergespann der Westsachsen.

Zu Gast in der Nordhessen Arena

Am Freitagabend wartet auf die Eispiraten schon eine kleine Mammutaufgabe, lädt schließlich der Hauptrundenmeister des Vorjahres und der aktuelle Ligaprimus aus Kassel zum Tête-à-Tête in der Nordhessen Arena. Das Team von Todd Woodcroft konnte sich nach einem wackligen Beginn deutlich stabilisieren und grüßt mit 28 Punkten aus 14 Spielen aktuell von der Tabellenspitze.

Dabei feierten die Huskies zuletzt drei Siege in Serie, schlugen dabei Weiden, Regensburg sowie die Lausitzer Füchse und untermauerten so ihre Ambitionen, auch in dieser Saison ganz oben mitzuspielen. Unter dieser Prämisse fand bei dem Aufstiegsaspiranten einmal mehr ein kleiner Umbruch während der Sommerpause statt. Gerade Hunter Garlent, den man getrost als einen der Königstransfers betiteln kann, weiß bis dato mehr als zu überzeugen und konnte, ebenso wie sein Kollege Ryan Olsen, mittlerweile schon 17 Scorerpunkte einheimsen. Unterdessen ist Tristan Keck, der bereits seit 2022 in Kassel spielt, mit zehn Treffern der beste Torschütze des Teams, welches mit insgesamt 42 Toren aktuell ohnehin die drittbeste Offensive der Liga stellt.

Auf der Gegenseite stellt man mit lediglich 27 Gegentoren die kompakteste Defensive der DEL2. Was hier Mut macht? Das drei dieser 27 Tore bislang durch die Eispiraten erzielt wurden. So waren es die Crimmitschauer, die am dritten Spieltag dieser Saison mit 3:1 gegen die Schlittenhunde gewannen und als vermeintlicher Underdog so den ersten Saisonsieg im Sahnpark feierten!

Eispiraten empfangen EV Landshut im Sahn

Schlag auf Schlag geht es für die Eispiraten am Sonntag weiter – dann kommt der EV Landshut als aktueller Tabellenzweiter in das Kunsteisstadion im Sahnpark. Das Team von Heiko Vogler hat wahrlich einen Lauf und konnte aus den letzten sieben Spielen ganze sechs Siege einfahren. Lediglich den Dresdner Eislöwen musste man sich im Spitzenspiel mit 2:4 beugen. Dafür holte man zuletzt einen 9:3-Kantersieg im Derby gegen die Eisbären Regensburg.

Zwei Neuzugänge ragen bisher im Gleichschritt heraus. Mit jeweils vier Toren und 13 Assists teilen sich der Schwede Tor Immo und der US-Amerikaner Jack Doremus den ersten Platz bei der Topscorer-Wertung. Im Gehäuse untermauert Jonas Langmann indes einmal mehr, weshalb er einer der stärksten Goalies der DEL2 ist – sieben Siege und eine Fangquote von über 93 Prozent sprechen immerhin eine recht deutliche Sprache.

Im letzten direkten Duell kamen die Crimmitschauer unterdessen ganz schön unter die Räder. Mit 1:7 unterlagen die Mannen von Cheftrainer Jussi Tuores am Gutenbergweg, lagen nach nicht einmal zehn Minuten mit 0:5 in Rückstand. Das die Zuschauer im Sahnpark nun ein ganz anderes Spiel erwartet, dürfte allen klar sein. Vor allem, weil die Fans im Crimmitschauer Kunsteisstadion eine wichtige Rolle einnehmen können. Aus Landshut kommen Stand jetzt weit über 200 Gästefans mit – eine tolle Stimmung ist also garantiert!

Tickets für Heimspiel gegen den EV Landshut sichern

Tickets für das Heimspiel gegen den EV Landshut sind weiterhin online unter www.etix.com sowie an allen Vorverkaufsstellen und am Spieltag direkt an der Abendkasse erhältlich. Das Spiel gegen die Bayern wird selbstverständlich live im kostenpflichtigen Stream auf Sportdeutschland.TV übertragen. Zudem wird es einen Liveticker auf der Fanseite etconline.de geben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV