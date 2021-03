Eispiraten: Mario Richer bleibt an Bord

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Mario Richer wird auch zur Saison 2021/22 hinter der Bande der Eispiraten Crimmitschau stehen. Der 55-jährige Kanadier verlängerte seinen zum Sommer...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Mario Richer wird auch zur Saison 2021/22 hinter der Bande der Eispiraten Crimmitschau stehen.

Der 55-jährige Kanadier verlängerte seinen zum Sommer auslaufenden Vertrag bereits vorzeitig um ein weiteres Jahr.

„Mario hat sich recht schnell in Crimmitschau eingelebt und mit seiner akribischen Arbeit ein Team geformt, was die Playoffs anstrebt. Wir wollen diesen Weg gemeinsam fortführen und in der nächsten Saison, hoffentlich mit unseren Fans im Stadion, die Segel erneut Richtung Playoffs setzen“, sagt Teammanager Ronny Bauer.

Auch Mario Richer, der die Eispiraten weiterhin als Cheftrainer betreuen wird, steckt sich große Ziele mit dem Club: „Die Eispiraten sind ein Team mit viel Potenzial. Wir können hier gemeinsam viel bewegen und wollen uns immer weiter verbessern. Ich will meine Philosophie noch weiter einbringen, um die Kultur und die Mentalität in der Mannschaft zu prägen“, meint Richer und setzt zugleich große Hoffnungen auf eine Rückkehr von Fans in der nächsten Spielzeit: „Leider blieb es mir in dieser Saison verwehrt, die Fans im Stadion kennenzulernen. Ich will im kommenden Jahr deshalb einen vollen Sahnpark sehen – mit verrückten, lauten und enthusiastischen Fans. Das ist sehr wichtig für mich“.

Der am 23. April 1965 in Thurso, Quebec geborene Eishockeylehrer, der als extrovertierter und akribischer Arbeiter gilt, hatte die Mannschaft der Eispiraten Crimmitschau im Sommer 2020 übernommen und befindet sich mit dieser aktuell im Hauptrundenendspurt in der DEL2. Das ausgegebene Ziel lautet Platz acht, auf welchem sich die Westsachsen aktuell befinden und somit den letzten verbleibenden Playoff-Spot einnehmen.