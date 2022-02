Eispiraten kehren schrittweise aufs Eis zurück

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau kehren nach ihrer erneuten Corona-Zwangspause Schritt für Schritt auf das Eis zurück. Nach mehreren Spielabsagen und –verlegungen werden...

Nach mehreren Spielabsagen und –verlegungen werden die Spieler des DEL2-Clubs gemäß des „Return To Play“-Protokolls aktuell wieder in den Trainingsalltag integriert. Planmäßig werden die Profis der Eispiraten am Sonntag, zum Derby gegen die Dresdner Eislöwen, wieder ins Geschehen eingreifen.

Nach über 20 Corona-Infektionen im Team der Westsachsen steht nun der Restart des DEL2-Clubs bevor. Wie schon nach der ersten Corona-Zwangspause im November, greift für die Spieler der Eispiraten Crimmitschau, welche aktuell nach und nach ihre häuslichen Isolationen beenden, das „Return To Play“-Protokoll. In Abstimmung mit Dr. Matthias Modes und Dr. Hendrik Baum, den beiden Teamärzten der Pleißestädter, stehen so aktuell verschiedenste Untersuchungen, darunter Bluttests und EKG, an.

„Es ist zu berücksichtigen, dass mit Beendigung der behördlich angeordneten Quarantäne nicht automatisch Spielfähigkeit besteht, sondern eine schrittweise Leistungssteigerung aus sportmedizinischer Sicht erforderlich ist“, erklärt Geschäftsführer Jörg Buschmann. „Bei allen Entscheidungen steht die Gesundheit der Spieler absolut im Mittelpunkt“.

Auch deshalb wurde die morgige Auswärtspartie der Eispiraten bei den Ravensburg Towerstars abgesagt. Wieder ins Spielgeschehen werden die Crimmitschauer am Sonntag ab 17:00 Uhr im Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen eingreifen.