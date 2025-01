Eispiraten-Hauptsponsor Autarkstrom meldet Insolvenz an

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am gestrigen Dienstagabend (28.01.2025) erfahren, dass die Autarkstrom erneuerbare Energien Zwickau GmbH, die seit 2023 Hauptsponsor des DEL2-Clubs ist, am heutigen Mittwoch (29.01.2025) Insolvenz anmeldet.

Darüber informierte Geschäftsinhaber Frank Fischer Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann in einem persönlichen Gespräch. Dies ist ein weiterer Rückschlag für die Eispiraten in der aktuellen Situation, welche es nun kurzfristig aufzuarbeiten gilt.

Wir hatten mit der Autarkstrom erneuerbare Energien Zwickau GmbH einen stets zuverlässigen Partner an unserer Seite, welcher uns in hohem Maße unterstützte. Darüber hinaus bestand und besteht zu Frank Fischer ein offenes, vertrauensvolles Miteinander, verbunden durch die gemeinsame Erinnerung an eine der erfolgreichsten Zeiten der Clubgeschichte.

Wir bedauern sehr, dass wir einen sportbegeisterten Partner aus der Region verlieren. Nun gilt es, weiteren Schaden von den Eispiraten abzuwenden. Weitere Informationen zu diesem Thema werden folgen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV