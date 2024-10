Eispiraten: Goalie Florian Mnich erhÃ¤lt FÃ¶rderlizenz aus Mannheim

Mannheim. (PM Adler) Bei den Eispiraten Crimmitschau gibt es vor dem kommenden Punktspielwochenende in der DEL2 eine weitere Veränderung im Kader. Von den Adler...

Mannheim. (PM Adler) Bei den Eispiraten Crimmitschau gibt es vor dem kommenden Punktspielwochenende in der DEL2 eine weitere Veränderung im Kader.

Von den Adler Mannheim aus der ersten Liga erhalten die Westsachsen ab sofort Unterstützung in Person von Torhüter Florian Mnich. Der 24-Jährige soll am Samstag in Crimmitschau eintreffen und am Sonntag bereits zum Kader gehören, da Oleg Shilin zu den kommenden beiden Partien noch nicht einsatzfähig ist.

Florian Mnich wurde im Nachwuchs von Red Bull Salzburg ausgebildet und gehört nach ein paar Einsätzen für die Corpus Christi IceRays in Nordamerika seit 2019 zum Kader der Adler Mannheim, für die er seither allerdings nur ein Pflichtspiel bestritt. Mnich konnte als Förderlizenzspieler in dieser Zeit aber 79 DEL2-Partien für die Heilbronner Falken bestreiten und mit einer Fangquote von über 90 Prozent sein enormes Potenzial mehrfach unter Beweis stellen. In der Vorsaison bestritt der Linksfänger aufgrund einer Rückenverletzung keine Partie und soll nun in Crimmitschau wieder mehr Spielpraxis erhalten.