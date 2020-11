Eispiraten gehen wieder auf Beutezug

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor den nächsten Pflichtspielen in der DEL2. Während die Westsachsen am Freitag die Dresdner Eislöwen zum Sachsenderby...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor den nächsten Pflichtspielen in der DEL2.

Während die Westsachsen am Freitag die Dresdner Eislöwen zum Sachsenderby erwarten (13.11.2020 – 20:00 Uhr), gastieren die Schützlinge von Cheftrainer Mario Richer am Sonntag bei den Ravensburg Towerstars (15.11.2020 – 17:00 Uhr).

„Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben“ – So oder so ähnlich könnte die Überschrift des verpatzten Saisonstarts im Kunsteisstadion Crimmitschau lauten. Auf dem Fiasko von Landshut, soll nun am Freitag der erste Heimsieg der DEL2-Runde 2020/21 folgen. Vielleicht ist es Ironie des Schicksals, dass dann ausgerechnet die Dresdner Eislöwen im Sahn gastieren. Jener Rivale, der seit 2015 auf einen Sieg im Wohnzimmer Eispiraten wartet.

Die Eislöwen, bislang mit zwei Niederlagen und einem Sieg nach Overtime, hatten erneut Startprobleme in der DEL2. Dies bahnte sich schon in der Saisonvorbereitung an, welche keinen einzigen Dresden-Sieg mit sich brachte. Im Rahmen des Nord-Ost-Pokals unterlagen die Landeshauptstädter den Westsachsen zwei mal mit 5:6. Dass die Rivalen der Eispiraten dennoch ein schlagkräftiges team beisammen haben, weiß man in Crimmitschau: „Wir müssen gegen Dresden unsere beste Leistung zeigen. Sie haben ein sehr starkes Team, gegen welches es nicht einfach wird“, mutmaßt Trainer Richer. Neuzugang Petr Pohl, letztes Jahr noch auf der anderen Seite im Einsatz, powert vor dem Wiedersehen mit seiner Ex allerdings: „Der Sahnpark ist auch ohne Fans unser Gebiet, unser Eis und Dresden wird dies nicht mögen“.

Vincent Schlenker zum Wochenende

Das zweite Auswärtsspiel findet am Sonntag statt. Die Eispiraten nehmen die lange Reise nach Ravensburg auf sich und treten dort bei den bisher noch ungeschlagenen Towerstars an. Angeführt von Topspieler David Zucker und den beiden Rückkehrern Robbie Czarnik, zwischen 2017 und 2018 bei den Eispiraten, und Mathieu Pompei, gewannen die Baden-Württemberger am ersten Wochenende sowohl gegen Bad Tölz (6:3) als auch gegen den EC Bad Nauheim (7:1) teils eindrucksvoll. Mitverantwortlich für den Erfolg ist dabei auch DEL-Goalie Niklas Treutle, der den verletzten Jonas Langmann ersetzt. Nichtsdestotrotz weiß Vincent Schlenker, zuletzt Kapitän der Sachsen: Wir sind immer für eine Überraschung gut“.

Fraglich für die beiden Spiele am Wochenende ist der Einsatz von Patrick Pohl, der aktuell mit einem grippalen Infekt flach liegt. Definitiv nicht im Aufgebot wird erneut Lukáš Vantuch sein. Der 33-jährige Tscheche wartet noch immer auf seinen deutschen Pass und auf grünes Licht der Behörden. Dafür mit am Start wird jedoch der 18-jährige Lucas Böttcher sein, welcher bereits in der Vorwoche seine ersten beiden DEL2-Einsätze hatte.