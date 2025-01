Eispiraten forcieren erfolgreichen Start in 2025

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor den ersten Begegnungen im neuen Kalenderjahr 2025.

Dabei treffen die Westsachsen bereits am morgigen Freitag im Breisgau auf die Wölfe Freiburg (03.01.2025 – 19.30 Uhr). Am Sonntag kommt es im heimischen Sahnpark gleich zu einem besonderen Aufeinandertreffen. Im Rahmen des Sachsenderbys kommt es zum Duell mit dem Spitzenreiter aus Dresden (05.01.2025 – 17.00 Uhr).

Eigentlich war alles für einen ordentlichen Jahresabschluss angerichtet: Die Eispiraten gewannen zunächst in Rosenheim mit 4:1, gegen Kaufbeuren setzte man sich nur zwei Tage später vor über 4.000 Zuschauern furios mit 5:1 durch und brachte sich vor dem Sechs-Punkte-Spiel gegen Weiden erneut in eine gute Ausgangsposition. In der Oberpfalz mussten rund 650 mitgereiste Anhänger der Westsachsen dann aber eine enttäuschende Niederlage mit ansehen. Arg gebeutelt kamen die Crimmitschauer beim Tabellenzwölften ordentlich unter die Räder und mussten sich letztlich mit 1:7 geschlagen geben.

So geht es zum Auftakt in das neue Kalenderjahr 2025 also nicht nur um wichtige Punkte, sondern gleich auch um ein Stück weit Wiedergutmachung. Dabei helfen sollen unter anderem Lois Spitzner und Felix Thomas, deren Lizenzierungen, die zum Jahresende ausliefen, nun verlängert wurden. Auch Topscorer, Kapitän und Leader Tobias Lindberg stand heute wieder im Teamtraining und wird morgen dem Kader der Eispiraten angehören. Offen ist noch immer der Einsatz von Colin Smith, welcher sich in Kaufbeuren eine Verletzung an der Hand zuzog. Weiterhin verletzt und nicht mit im Aufgebot stehen hingegen Rihards Marenis (anstehende Operation), Vinny Saponari, Thomas Reichel (beide Oberkörperverletzung), Ole Olleff (Fußverletzung) sowie Mario Scalzo, der sich nach seinem Hexenschuss noch immer mit Beschwerden herumplagt.

Eispiraten im Breisgau gefordert

Zum ersten Pflichtspiel im Jahr 2025 müssen die Eispiraten gleich einen ordentlichen Fahrtweg auf sich nehmen: Es geht ins Breisgau zum EHC Freiburg! Dort treffen die Schützlinge von Jussi Tuores auf den gegenwärtigen Tabellenfünften der DEL2-Tabelle. Die Mannschaft von Mikhail Nemirovsky, der während der laufenden Saison das Zepter des Headcoachs in die Hand nahm, konnte bislang 50 Zähler aus 32 Partien einfahren.

Aus den vergangenen fünf Begegnungen konnten die Baden-Württemberger jedoch nur zwei für sich entscheiden, die letzten beiden Partien gingen gegen Rosenheim (1:2 nach Overtime) und Weiden (2:5) verloren. In den bisherigen direkten Duellen mussten die Eispiraten zwei Mal den Kürzeren ziehen. In der Freiburger Echte Helden Arena unterlagen die Westsachsen mit 3:4, im heimischen Sahnpark stand am 17. November dann eine 1:4-Pleite zu Buche.

Topscorer und Goldhelm der Wölfe ist aktuell Eero Elo. Der Finne konnte bereits 13 Tore erzielen und steuerte 18 Torvorlagen bei. Ihm folgt der beste Torschütze der Freiburger im internen Ranking: Urgestein Nikolas Linsenmaier, der selbst 14 Mal traf und auf 13 weitere Assists kommt. Zum Wiedersehen kommt es hingegen mit mehreren ehemaligen Eispiraten-Akteuren. Filip Reisnecker steht bei aktuell neun Toren und neun Vorlagen, im Tor konnten sich sowohl Patrik Cerveny als auch Fabian Hegmann immer wieder auszeichnen.

Spitzenreiter kommt zum Sachsenderby in den Sahn

Ein Sachsenderby der Gegensätze steht bevor: Zum ersten Heimspiel des neuen Jahres 2025 empfangen die Eispiraten ihren Rivalen aus der sächsischen Landeshauptstadt, die Dresdner Eislöwen! Das Team von Cheftrainer Niklas Sundblad ist aktuell der Ligaprimus und steht mit ganzen 70 Punkten aus 34 Partien auf dem ersten Tabellenplatz, während die Eispiraten mit lediglich 32 Zählern weiterhin auf Platz 13 rangieren.

Zwar mussten die Eislöwen am 30. Dezember eine knappe 2:3- Niederlage im Penaltyschießen bei den Kassel Huskies hinnehmen, zuvor gewann das Team aus Elbflorenz allerdings sechs Mal am Stück. Eine beeindruckende Serie, welche die Dresdner nicht unverdient an die Tabellenspitze der DEL2 katapultierte. Ebenso wie gegen Freiburg, konnten die Eispiraten in dieser Saison noch nicht gegen die Eislöwen gewinnen. Daheim stand eine 1:4-Niederlage zu Buche, in der JOYNEXT-Arena musste man sich direkt nach der Länderspielpause mit 2:5 geschlagen geben.

Schaut man auf den Kader des Ligaprimus, wird schnell klar, welch große Qualität sich hier ansammelt. Von Topscorer Dane Fox (36 Punkte), über Kapitän Travis Turnbull (15 Tore), Punktemaschine Andrew Yogan, zahlreichen kompakten Abwehrmännern bis hin zu einem soliden Goalie-Dou aus den Birken/Schwendener – die Liste an hochkarätigen Namen ist eine lange.

Die Kräfteverhältnisse vor dem Duell beider Teams, vor allem mit Blick auf die lange Ausfallliste der Eispiraten, sind klar. So nehmen die Crimmitschauer gern die Rolle des Underdogs an – mit dem Wissen, jedem Gegner im Sahnpark ärgern und auch schlagen zu können, sollten Einstellung und Einsatzbereitschaft passen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV