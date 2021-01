Eispiraten entfÃ¼hren zwei Punkte in Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Neben den Langzeitverletzten musste man im Lager der Tigers auch auf Lubor Pokovic, Dominik Meisinger und Timo Herden verzichten. Dafür kehrte...

Bayreuth. (PM Tigers) Neben den Langzeitverletzten musste man im Lager der Tigers auch auf Lubor Pokovic, Dominik Meisinger und Timo Herden verzichten. Dafür kehrte Martin Davidek ins Lineup zurück.

Zunächst kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten die Tigers mehrfach unter Druck setzen, wobei die Schüsse, die meist von außen kamen, entweder das Ziel verfehlten oder Beute von Wölfl wurden. Als Summers nach fünf gespielten Minuten Tim Zimmermann mit dem Schläger im Gesicht traf, der daraufhin kurz in der Kabine behandelt werden musste, und dafür 2 + 2 Minuten zog, schaffte es die Tigers erst einmal nicht, in die Aufstellung zu kommen. Erst als die zweite Strafe „anlief“, ging was nach vorne. Järveläinen übernahm Verantwortung und Kollegen Davis als Passgeber mit ins Spiel und traf, als schnell gespielt wurde, zur Führung. Die kurzfristige Verunsicherung im Lager der Gäste konnte man jedoch nicht nutzen, die kurze Zeit später wieder zu ihrem Spiel fanden und sich ein optisches Übergewicht erspielten. Karlsson, der eine abgelegte Scheibe von Gron, direkt nahm, beendete dies dann nach 14 Minuten mit einem Schuss von der blauen Linie, die Bitzer durch die Schoner zischte. Beste Gelegenheit für die Gäste den Anschluss zu schreiben hatte Petr Pohl, der jedoch mit der Rückhand allein vorm Tor an Wölfl

scheiterte. Eine weitere nummerische Überlegenheit, als Gams für zwei Minuten auf die Strafbank musste, nutze man trotz ansprechenden Aktionen im Powerplay derweil nicht.

Mit einer ersten guten Möglichkeit durch Schmitz startete man in den Mittelabschnitt, wo schnell viel Platz auf der Eisfläche war, als Lillich und Olleff Strafen nahmen, es vier gegen vier weiter ging, was jedoch kein Team nutzen konnte. Die nächste Strafe ging dann nur gegen die Tigers, die Bindels zog. Bei diesem Penalty-Killing stand man eng am Mann und konnte die Eispiraten vom Tor weghalten. Was dann noch kam, erledigte Wölfl. Danach ging es Schlag auf Schlag. Dabei konterten die Tigers zwei Mal in Folge den Anschlusstreffer der Eispiraten innerhalb kürzester Zeit, als Järveläinen einen Schug-Schuss, den Bitzer prallen ließ, verwertete und sich Kolozvary, als die Eispiraten erneut getroffen hatten, nur eine Minute später stark durchsetzen konnte und auf 4:2 stellte. Nach 36 gespielten Minuten sah Lillich den gut platzierten Bindels, spielte diesen im Slot an, der hier das 5:3 besorgte, was ihrerseits jetzt die Eispiraten mit einem schnellen Treffer – Mannes saß zwei Minuten ab – in Überzahl beantworten konnten, kurz nachdem Davidek und Kolozvary einen schnellen Konter fuhren und der Kapitän der Tigers knapp scheiterte.

Zum Beginn des Schlussdrittels wechselten die Gäste den Goalie. Der kürzlich nachverpflichtete Andryukhov kam für Bitzer. Der neue Mann gab Sicherheit und die Eispiraten rannten ein ums andere Mal an – mit Erfolg. Nach einem Scheibenverlust in der eigenen Zone traf Weiß zum 5:4, was die Tigers zunächst noch korrigieren konnten, als Rajala alleine auf den Goalie zulief und einen weiteren Treffer setzte. Dann waren es jedoch die Eispiraten, die die Tigers, denen man vielleicht auch den kurzen Kader anmerkte, ein ums andere Mal in Verlegenheit brachten und durch Timmins, der das dritte Powerplaytor für seine Jungs an diesem Abend erneut den Anschluss herstellte, dem er noch die Krone aufsetzte mit einem weiteren Tor – seinem dritten und damit den Ausgleich schrieb. Routinier Daniel Weiß setzte, nachdem es in die Overtime gegangen war, dem Abend mit dem siebten Treffer dann ein Ende.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Eispiraten Crimmitschau 6:7 (2:0, 3:3, 1:3/0:1) n. V.

Bayreuth: Wölfl. Zimmermann Nico – Schmitz, Davis, Schug, Karlsson (2), Mannes (2) – Rajala, Davidek, Kolozvary, Järveläinen, Lillich (2), Bindels (4), Zimmermann Tim, Gron, Schumacher

Crimmitschau: Bitzer, ab 41.Andryukhov – Schietzold, Summers (4), Olleff (2), Scalzo, Thomas, Hudson – Weiß, Timmins, Lemay, Demmler, Pohl Patrick, Walsh, Pohl Petr, Ewanyk, Gams (2), Rudert, Böttcher, Heyer

Schiedsrichter: Lenhart, Steinecke – Höfer, Six

Strafen: Bayreuth: 10 Crimmitschau: 8 Powerplay: Bayreuth: 1/3 Crimmitschau: 3/4

Torfolge: 1:0 (7.) Järveläinen (Davis, Gron) PP1, 2:0 (14.) Karlsson (Gron, Kolozvary), 2:1 (31.) Demmler (Patrick Pohl, Schietzold), 3:1 (32.) Järveläinen (Schug, Davis), 3:2 (34.) Ewanyk (Summers, Schietzold) PP1, 4:2 (35.) Kolozvary, 5:2 (37.) Bindls (Lillich, Schumacher), 5:3 (38.) Hudson (Lemay, Weiß) PP1, 5:4 (43.) Weiß (Hudson), 6:4 (44.) Rajala (Zimmermann, Davis), 6:5 (51.) Timmins (Petr Pohl) PP1, 6:6 (54.) Timmins (Weiß), 6:7 (62.) Weiß

7:6! Eispiraten schreiben in Overtime Clubgeschichte – Westsachsen entscheiden irres Spiel in Bayreuth für sich

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Freitagabend die Bayreuth Tigers in der Overtime mit 7:6 geschlagen und Clubgeschichte geschrieben!

Die Westsachsen gewannen ihr sechstes DEL2-Spiel in Serie – dies gelang den Crimmitschauern in ihrer fast 14-jährigen Historie noch nie. Daniel Weiß erzielte dabei den Siegtreffer in der Verlängerung, nachdem die Eispiraten in der regulären Spielzeit noch einen zwischenzeitlichen 2:5-Rückstand vergessen machten.

Die Eispiraten hatten großes vor und waren im Kunsteisstadion Bayreuth bemüht, das Spielgeschehen, an sich zu reißen. Dennoch waren es die Hausherren, welche ihre erste Großchance nutzen konnten. Ville Järveläinen überwand Michael Bitzer, der zunächst den Vorzug vor Ilya Andryukhov bekam, und traf im Powerplay für die Tigers zum 0:1 (7.). Auch in der Folge waren die Crimmitschauer optisch überlegen und feuerten mehr Schüsse ab, als die Franken. Dennoch war es Simon Karlsson, der mit seinem Hammer von der blauen Linie das zweite Tor der Bayreuther erzielte – 0:2 (14.).

Zweites Drittel – ähnliches Bild: Die Eispiraten waren am Drücker und der Knoten platzte nach einer halben Stunde. Patrick Pohl bereitete mustergültig für Marius Demmler vor, welcher nur noch zum 1:2-Anschluss einschieben brauchte und sein siebtes Saisontor erzielte (31.). Die Mannschaft von Petri Kujala blieb scheinbar unbeeindruckt. Ville Järveläinen, Topscorer der Tigers, traf nur kurze Zeit später zum 1:3 (32.), bevor aber auch die Eispiraten nochmals zurück schlugen. Travis Ewanyk arbeitete vor Goalie Marco Wölfl gut, setzte die Scheibe im dritten Anlauf dann ins Gehäuse der Bayreuther – 2:3 (34.). Es ging in diesen Minuten plötzlich Schlag auf Schlag und die Gastgeber, welche neben den Eispiraten das formstärkste Team der Liga sind, erhöhten weiter. Kolozvary (35.) und Bindels (37.) schossen eine 5:2-Führung für ihre Farben heraus. Dank Carl Hudsons Powerplay-Tor kamen die Westsachsen zwei Minuten vor der Pausensirene aber noch einmal auf 3:5 ran (58.).

Im Schlussabschnitt feierte dann Ilya Andryukhov sein Debüt für die Eispiraten. Er ersetzte Michael Bitzer und konnte gleich zuschauen, wie Scott Timmins nach Vorarbeit von Lemay und Hudson einmal mehr verkürzen konnte – 4:5 (43.). Doch auch Andryukhov, der sonst einen souveränen und sicheren Eindruck machte, musste einmal hinter sich greifen. Klassisch ausgekontert, war es Juuso Rajala, der andere Finne im Team von Petri Kujala, der zum 4:6 traf (44.).

Immer wieder hatten die Tigers eine Antwort auf die Tore und Druckphasen der Eispiraten gefunden, jedoch nicht die Rechnung mit Scott Timmins gemacht, welcher seine ganze Klasse und Erfahrung im Schlussabschnitt ausspielte. Zunächst brachte der Ex-NHLer de Westsachsen mit seinem Powerplaytreffer ins kurze Eck auf 5:6 ran (51.), in Minute 54 hatte er dann nur wenig Mühe, die Hartgummischeibe zum 6:6 ins lange Eck zu zirkeln. Die Crimmitschauer waren nun wieder im Spiel und das Team von Mario Richer wollte nun, gegen sichtlich angeknockte Bayreuther, mehr. Die Entscheidung wurde jedoch bis in die Verlängerung vertagt. Dort war es Verteidiger Kelly Summers, welcher den heraneilenden Weiß mustergültig bediente. Der ehemalige DEL-Legionär fackelte nicht lange und busgierte die Scheibe mit ein bisschen Wut im Bauch zum 7:6-Siegtreffer in die Maschen des fränkischen Netzes.

Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und klasse Comeback-Qualitäten brachen die Schützlinge von Mario Richer also den Clubrekord. Erstmals in der Historie der Eispiraten gab es sechs Siege in der zweiten Liga am Stück. Ganz nebenbei haben die Crimmitschauer durch den gewonnenen Zusatzpunkt nur einen Zähler Rückstand auf Platz zwei.

Torfolge (2:0, 3:3, 1:3, 0:1):

1:0 Ville Järveläinen (Juuso Rajala, Kurt Davis) 06:51 – PP1

2:0 Simon Karlsson (Tyler Gron, Ivan Kolozvary) 13:03

2:1 Marius Demmler (Patrick Pohl, Dominic Walsh) 30:02

3:1 Ville Järveläinen (Ivan Kolozvary, Moritz Schug) 31:28

3:2 Travis Ewanyk (André Schietzold, Kelly Summers) 33:51 – PP1

4:2 Ivan Kolozvary (Ville Järveläinen, Tyler Gron) 34:51

5:2 Dani Bindels (Markus Lillich, Tobias Schmitz) 36:23

5:3 Carl Hudson (Scott Timmins, Daniel Weiß) 37:58 – PP1

5:4 Scott Timmins (Mathieu Lemay, Carl Hudson) 42:35

6:4 Juuso Rajala (Kurt Davis, Martin Davidek) 43:36

6:5 Scott Timmins (Mathieu Lemay, Carl Hudson) 50:52 – PP1

6:6 Scott Timmins (Daniel Weiß, Mathieu Lemay) 53:37

6:7 Daniel Weiß (Kelly Summers) 61:15 – OT