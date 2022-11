Eispiraten empfangen Kassel Huskies

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind wieder im Ligaalltag angekommen: Nach der Länderspielpause während des Deutschland Cups treffen die Westsachsen am heutigen Dienstagabend...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind wieder im Ligaalltag angekommen: Nach der Länderspielpause während des Deutschland Cups treffen die Westsachsen am heutigen Dienstagabend (15.11.2022 – 20:00 Uhr) im heimischen Sahnpark auf die EC Kassel Huskies.

Ausgangslage, Personal und Stimmen des Cheftrainers Marian Bazany – im Vorbericht bekommt Ihr die wichtigsten Infos.

Nach acht Tagen Pause in der DEL2 geht es heute wieder scharf! Die Eispiraten, die aktuell auf dem elften Platz in der Tabelle stehen, wollen voll fokussiert und motiviert gleich wichtige Punkte einfahren, um den Anschluss an die Playoff-Plätze zu halten. Dafür haben Cheftrainer Marian Bazany und sein Team das erste Saisondrittel ausführlich analysiert: „Die meisten Ergebnisse waren sehr knapp und endeten oft mit nur einem Tor Unterschied. Für uns geht es nun darum, diese engen Spiele wieder mehr für uns zu entscheiden. Dafür haben wir den Fokus neu ausgerichtet.