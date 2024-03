Eispiraten drehen 1-3 RÃ¼ckstand binnen 184 Sekunden und holen den zweiten Sieg! – Das sagen die Trainer und Eispirat Thomas Reichel zum Spiel

Krefeld. (RS) Nach der ernüchternden 0-3 Niederlage der Krefeld Pinguine am Mittwoch in Spiel 1, stand heute die zweite Begegnung der Best-of-7 Viertelfinalrunde gegen...

Krefeld. (RS) Nach der ernüchternden 0-3 Niederlage der Krefeld Pinguine am Mittwoch in Spiel 1, stand heute die zweite Begegnung der Best-of-7 Viertelfinalrunde gegen die Eispiraten aus Crimmitschau an.

Während die Westsachsen unverändert antraten, musste KEV-Headcoach Greg Poss auf Kretschmann verzichten. Für ihn kam Matsumoto zurück ins Line-Up.

Ex-Pinguin Saponari legt für die Eispiraten vor

Die Pinguine begannen mit viel Körpereinsatz und man hatte den Eindruck man wolle den Gäste den Schneid abkaufen. Nach einem überharten Check gegen Mike Fischer musste Sören Sturm mit einer Spieldauerstrafe belegt das Eis in der 5. Minute verlassen. Die zugehörige fünfminütige Überzahl konnten die Eispiraten gut verteidigen, auch weil die Pinguine viel zu hektisch und aufgeregt wirkten. Die beste Chance hatte Balinson, der Crimmitschauer Verteidiger, als er völlig alleine im Slot zum Abschluss kam, aber an Felix Bick scheiterte (6.). Wenig später musste auch Jerome Flaake auf die Strafbank und als die Gäste wieder vollzählig waren, kamen sie schnell in die Überzahlformation und durch den Ex-Pinguin Vinni Saponari im Nachschuss zur 0-1 (10.) Führung.

In einem weiteren Überzahlspiel hatten die Seidenstädter ihre größte Möglichkeit zum Ausgleich. Alex Weiß legte kurz vor Shilin zurück auf MacDonald, dessen Schuss knapp am Pfosten vorbei rutschte (11.). Im Gegenzug verpasste Zikmund seine Farben höher in Führung zu bringen, als er das leere Tor verpasste. Die Pinguine hatten nach dem ersten Abschnitt zwar in der Torschussbilanz mit 15-10 die Nase vorne, doch die Gäste hatten die deutlich besseren Möglichkeiten herausgespielt.

Pinguine im zweiten Drittel wie ausgewechselt

Was auch immer Greg Poss in der Kabine seiner Mannschaft erzählt hat, es hat gefruchtet. In der 22. Minute war es Oldie Ehrhoff, der mit einem platzierten Schuss den Crimmitschauer Defensivverbund knackte und Oleg Shilin zum 1-1 überwinden konnte. Der Treffer wirkte wie ein Befreiungsschlag auf die Spieler und Anhänger in schwarz und gelb. Nur zwei Minuten später war es Flaake, der hinter dem Gäste-Tor zu viel Zeit erhielt und mustergültig Niederberger bedienen konnte, der seine Farben das erste Mal in dieser Serie in Führung brachte (23.). Die Pinguine legten noch einen Treffer nach. Über Ehrhoff kam die Scheibe zu Ruuttu, der mit einem tollen Querpass Kuhnekath bediente, dessen Direktschuss unhaltbar an Shilin vorbei ins Netz flog. 3-1 nach 29 Minuten.

Doch auch die Gäste hatten weiter ihre Möglichkeiten. In Unterzahl musste die Pinguine Box in der 34. Minute gewaltig arbeiten, doch gemeinsam mit Bick im Rücken hielt der Vorsprung. Auch in der 39. Minute, als Dominic Walsh nach seinem Schuss noch Sekunden lang wie erstarrt vor Bick stehen blieb. Er schien die Monsterparade des Krefelder Schlussmannes nicht akzeptieren zu wollen. Nach Ende des Mitteldrittels handelte sich Eispirat Smith noch eine Strafe ein.

Drei Tore binnen 184 Sekunden bringen die Westsachsen auf die Siegerstraße

Wie schon zu Beginn des Spieles gelang es den Pinguinen auch in diesem Überzahlspiel nicht, einen Treffer, in diesem Fall den vierten und womöglich Spielentscheidenden, zu erzielen.

Dies sollte sich umgehend rächen. Die Eispiraten drehten die Partie in drei Minuten zu ihren Gunsten. Smith kam gerade von der Strafbank zurück und wurde mit einem Pass auf die Reise geschickt, legte mustergültig quer auf Lindberg, der den Anschlusstreffer zum 3-2 (43.) erzielte. Beim nächsten Treffer sah Bick unglücklich aus, der Schuss von Kreutzer aus spitzem Winkel fand einen Weg zwischen dem Krefelder Torhüter und dem Pfosten zum Ausgleichstreffer (44.). Beim vierten Treffer der Gäste war der komplette Krefelder Block orientierungslos und musste letztlich den Siegtreffer durch Zikmund hinnehmen (46.).

Als Bick für einen weiteren Feldspieler auf der Bank Platz genommen hatte, traf Kanninen 68 Sekunden vor dem Ende zum 3-5 Endstand.

Impressionen und Stimmen zum Spiel









Peer Schopp, Geschäftsführer der Krefeld Pinguine: „Wir müssen uns bei den Fans für unsere schwache Performance entschuldigen. Wir haben aus meiner Sicht in beiden Spielen zu keinem Zeitpunkt Playoff-Hockey von unserer Mannschaft gesehen. Bei der heutigen Partie haben wir im zweiten Drittel in 10 Minuten das gespielt, was wir können und waren dann nicht in der Lage das Ergebnis konsequent zu verteidigen. Es muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen, wenn wir die Serie noch drehen wollen. Das muss jetzt jedem einzelnen Spieler klar sein.“ (PM KEV)

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Eispiraten Crimmitschau 3:5 (0:1, 3:0, 0:4)

Stand der Viertelfinalserie:

Krefeld Pinguine – Eispiraten Crimmitschau 0:2

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Gotz, Ehrhoff; Buschmann, Söll; Trinkberger, Riefers – Kuhnekath, Matsumoto, Ruuttu; Niederberger, Fischer, Flaake; Weiß, Marcinew, MacDonald; Niedenz, Wagner, Leitner.

Trainer: Greg Poss.

Eispiraten Crimmitschau: Shilin (Schneider) – Balinson, Scalzo; Kreutzer, Sturm; Olleff, Thomas; Schmidt – Kanninen, Lindberg, Smith; Zikmund, Reichel, Saponari; Walsh, Feser, Büsing; Rudart, Känya, Böttcher.

Trainer: Jussi Tuores.

Statistik:

Tore: 0:1 (09:42) Saponari (Smith) PP5-4, 1:1 (21:09) Ehrhoff (MacDonald/Gotz), 2:1 (22:51) Niederberger (Flaake), 3:1 (28:57) Kuhnekath (Ruuttu/Ehrhoff), 3:2 (42:08) Lindberg (Smith/Balinson), 3:3 (43:22) Kreutzer (Zikmund), 3:4 (45:12) Zikmund (Kanninen/Kreutzer), 3:5 (58:52) Kanninen (Feser/Reichel) EN

Strafminuten: Krefeld 6, Crimmitschau 8 + 5+ Spieldauer

Schiedsrichter: Steingross/Janssen.

Zuschauer: 7.678

Fotostrecke zum Spiel

DEL2 POVF2 KEV-EPC © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2024