Eispiraten-Dorfchallenge wird fortgesetzt

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Vor rund drei Wochen endete mit einer rauschenden Party in Gösau die Dorf-Challenge der vergangenen Saison 2023/24 und wie bereits durch Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann und Pressesprecher Aaron Frieß angekündigt, soll diese Challenge auch in der Spielzeit 2024/25 fortgesetzt werden.

“Über 1.600 Dorfbewohner konnten wir in der vergangenen Saison auf dem Eis im Sahnpark begrüßen und haben damit nicht nur für eine tolle Euphorie in den Ortschaften, sondern auch für eine ausgelassenen Stimmung im Stadion gesorgt“, erklärt Jörg Buschmann. In dieser Saison geht der Wettkampf nun in Runde Zwei und natürlich springt für das Siegerdorf am Ende wieder eine eigene, durch die Eispiraten organisierte, Dorfparty heraus.

Der Modus wird jedoch leicht angepasst, um ein Stück weit mehr Gleichberechtigung für alle Teilnehmer zu schaffen. “Der beschauliche Ort Gösau konnte mit 69 Einwohnern am Spieltag den prozentual Größten Anteil aller Dörfer stellen. Um hier den größeren Gemeinden etwas entgegenzukommen und die Punktevergabe fairer zu gestalten, werden wir hier höchstwahrscheinlich einen neuen Maßstab anwenden“, kommentiert Norman Pilling, Fanbeauftragter der Eispiraten.

Welche Challenges stehen müssen die Dörfer erfüllen?

Statt eines Bewerbungsvideos, werden die Eispiraten den teilnehmenden Dörfern eine Aufgabenliste übermitteln, welche Sie bis zu einem bestimmten Datum erfüllt haben müssen. An diesem Tag wird durch die Eispiraten ein Video erstellt, bei dem alle erteilten Aufgaben abgearbeitet werden. Für jede erfolgreich abgeschlossene Aufgabe erhält das Dorf einen Punkt.

Das erstelle Video wird auf den Plattformen der Eispiraten hochgeladen und je mehr Likes man erhält, desto mehr Zusatzpunkte kann sich das Dorf sichern. Wie bereits im vergangenen Jahr sollen die Dorfbewohner aber natürlich auch in den Sahnpark strömen und so gilt es wieder: je mehr Einwohner man aus seinem Ort mobilisieren kann, desto mehr Punkte wird es geben. Ebenso wird es an dem jeweiligen Spieltag eine Challenge auf dem Eis geben, bei der es zusätzliche Punkte zu gewinnen gibt.

Den Abschluss der Dorf-Challenge bildet dann ein Spieltag am Ende der Saison, bei dem alle Dorfvertreter noch einmal zusammenkommen und eine Abschlussaufgabe auf dem Eis erfüllen müssen.

Die Eispiraten hoffen erneut auf eine rege Beteiligung und hoffen dabei natürlich auch Dörfer begrüßen zu dürfen, die vergangene Saison bereits teilgenommen haben. Bewerbungen können bis zum 30.09.2024 an info@eispiraten-crimmitschau.de gesandt werden.