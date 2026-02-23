Eispiraten Crimmitschau verpflichten zwei neue Spieler

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau verstärken ihre Defensive und reagieren auf die aktuelle sportliche Situation mit einer personellen Ergänzung: Verteidiger Finn Fuchs wechselt auf Leihbasis vom EHC Chur bis zum Saisonende nach Westsachsen.

Der 24-jährige Abwehrspieler kommt aus der Swiss League, der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz, und bringt wertvolle internationale Erfahrung mit nach Crimmitschau. Besonders attraktiv für die Eispiraten: Fuchs besitzt neben der Schweizer auch die deutsche Staatsbürgerschaft und zählt somit nicht als Kontingentspieler.

Ausgebildet wurde der 1,87 Meter große und 84 Kilogramm schwere Verteidiger beim EHC Thun sowie in der renommierten Nachwuchsabteilung des SC Bern. Beim SC Bern sammelte er zudem erste Einsätze in der höchsten Schweizer Liga, bevor er seine Laufbahn beim EHC Visp in der Swiss League fortsetzte. In den vergangenen Jahren entwickelte er sich dort kontinuierlich weiter, ehe er vor dieser Spielzeit zum EHC Chur wechselte.

In der laufenden Saison absolvierte Fuchs 34 Partien und steuerte dabei eine Vorlage bei. Der Defensivspieler gilt als zuverlässig in der eigenen Zone, überzeugt durch seine Gardemaße, ein gutes Stellungsspiel sowie technische und schlittschuhläuferische Qualitäten. Mit seiner Verpflichtung erhoffen sich die Eispiraten mehr Stabilität und Kompaktheit in der Defensive. Fuchs soll der Hintermannschaft zusätzliche Tiefe verleihen.

Die Verantwortlichen der Eispiraten zeigen sich überzeugt, mit dem 24-Jährigen eine passende Verstärkung für den Endspurt in der Hauptrunde sowie in der Endrunde gefunden zu haben. „Wir bedanken uns bei Chur für die unkomplizierte Abwicklung und freuen uns, dass Finn uns in der entscheidenden Phase der Saison unterstützen wird“, erklärt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten.

„Ich freue mich sehr, nun Teil der Eispiraten zu sein. Ich habe schon viel Gutes über Crimmitschau, besonders über die Fans, gehört. Ich freue mich bald für die Eispiraten auf dem Eis zu stehen und hoffe auf eine lange und erfolgreiche Saison“, erklärt Neuzugang Finn Fuchs.

Zweite Verpflichtung am heutigen Tag: Oberliga-Newcomer kommt in den Sahnpark

Die Eispiraten Crimmitschau verstärken ihren Kader mit einem vielversprechenden Nachwuchsstürmer: Leon Neiger wechselt aus der Oberliga Süd vom SC Riessersee nach Westsachsen. Der deutsch-schweizer Angreifer erhält bei den Eispiraten die Rückennummer 86. Sein Vertrag gilt auch für die kommende Spielzeit 2026/27.

Neiger wurde am 23. Januar 2005 in Unterseen im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli (Kanton Bern) geboren. Seine Eishockey-Ausbildung begann der Zwei-Wege-Stürmer, der vor allem Geschwindigkeit und gute Stocktechnik mitbringt, beim HC Dragon Thun, ehe er in die renommierte Nachwuchsschmiede des SC Bern wechselte. Dort konnte er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen und sammelte wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau in der höchsten U20-Liga der Schweiz, der U20-Elit.

Vor der abgelaufenen Saison folgte der Schritt nach Deutschland zum SC Riessersee und damit der Übergang in den Herrenbereich der Oberliga Süd. Der mittlerweile 21-Jährige schlug dort voll ein: Mit 14 Treffern und 17 Assists in 51 Pflichtspielen empfahl er sich mit insgesamt 31 Scorerpunkten als einer der heißesten Newcomer der gesamten Liga. Sein Vater ist Schweizer, seine Mutter Deutsche – entsprechend bringt Neiger nicht nur internationales Flair, sondern auch Mentalität aus beiden Eishockey-Nationen mit nach Crimmitschau. Dabei trifft er mit Tim Lutz und Finn Fuchs, dessen Leihe vom EHC Chur heute ebenso bekanntgegeben wurde, auf zwei Landsmänner.

Nun folgt, fast folgerichtig, der nächste Step in seiner noch jungen Karriere. Bei den Eispiraten will sich der talentierte Angreifer eine Liga höher beweisen und sich weiterentwickeln. „Ich freue mich sehr, jetzt Teil der Eispiraten Crimmitschau zu sein und das Team bald kennenzulernen. Mein Ziel ist es, mich schnell einzubringen und gemeinsam alles dafür zu geben, damit wir diese Saison so erfolgreich wie möglich gestalten“, erklärt Neiger, der am heutigen Nachmittag in Westsachsen eintraf.

„Mit Leon haben wir ein hoffnungsvolles Talent verpflichtet, welcher uns auch in der Zukunft Freude machen soll“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten.