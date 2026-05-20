Eispiraten Crimmitschau verabschieden zwei Offensivspieler

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und die beiden Stürmer Vinny Saponari sowie Philipp Kuhnekath gehen künftig getrennte Wege.

Beide Spieler erhalten kein neues Vertragsangebot und werden den Club somit verlassen.

Saponari wechselte im Sommer 2023 von den Augsburger Panthern aus der PENNY DEL nach Crimmitschau und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Leistungsträger im Sturm der Eispiraten. Er gehörte zum Kader der bislang erfolgreichsten Eispiraten-Mannschaft der Saison 2023/24, die den dritten Tabellenplatz erreichte und bis ins Playoff-Halbfinale einzog. Insgesamt absolvierte der 36-jährige Deutsch-Amerikaner 132 Spiele für die Westsachsen und verbuchte dabei 28 Tore sowie 60 Vorlagen.

Kuhnekath stieß zum Ende der vergangenen Spielzeit vom EC Bad Nauheim zu den Eispiraten und verstärkte das Team in der entscheidenden Saisonphase im Kampf um die Pre-Playoffs. Der 28-Jährige kam auf sieben Einsätze im rot-weißen Trikot und sammelte dabei drei Tore sowie einen Assist.

Die Eispiraten bedanken sich bei beiden Spielern für ihren Einsatz im Trikot des Clubs – insbesondere bei Vinny Saponari für drei intensive Jahre voller Höhen und Tiefen – und wünschen beiden sportlich wie privat alles Gute für die Zukunft.