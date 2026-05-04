Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau sichern sich die Dienste von Emil Quaas
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

Eispiraten Crimmitschau sichern sich die Dienste von Emil Quaas

4. Mai 20261 Mins read26
Share
Emil Quaas - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau verstärken ihre Defensive zur kommenden Saison mit einem erfahrenen Neuzugang: Emil Quaas wechselt vom Ligakonkurrenten Düsseldorfer EG nach Westsachsen.

Der 29-jährige Abwehrspieler bringt umfangreiche Erfahrung aus der PENNY DEL mit und soll im Team von Cheftrainer Jussi Tuores eine wichtige Rolle als defensivstarker „Stay-at-home“-Verteidiger übernehmen. Bei den Eispiraten erhält Quaas die Trikotnummer 20.

Emil Quaas wurde am 20. Dezember 1996 in Berlin geboren und durchlief seine Eishockey-Ausbildung zunächst bei den Eisbären Juniors Berlin. Im Nachwuchsbereich wechselte er anschließend zu den Jungadlern Mannheim, wo er große Erfolge feierte: Neben dem Meistertitel in der Schüler-Bundesliga gewann er dreimal die Deutsche Nachwuchsliga (DNL).

Sein Weg im Profibereich führte Quaas über Salzburg schließlich nach München. In der PENNY DEL stand der linksschießende Verteidiger unter anderem für Red Bull München, den ERC Ingolstadt sowie die Iserlohn Roosters auf dem Eis. In insgesamt neun Spielzeiten absolvierte er 292 DEL-Partien, in denen ihm sechs Tore und 25 Vorlagen gelangen.

Zur abgelaufenen Saison wechselte Quaas zur Düsseldorfer EG in die DEL2. Dort überzeugte er als einer der stabilsten Verteidiger im Team: In 40 Einsätzen verbuchte er zwei Tore und sieben Assists, vor allem aber zeichnete er sich durch seine defensive Zuverlässigkeit aus. Mit einem Plus-Minus-Wert von +8 stellte er zudem die zweitbeste Bilanz innerhalb der Mannschaft.

„Mit Emil gewinnen wir einen Verteidiger im besten Alter. Er ist sehr gut ausgebildet und wird bei uns eine tragende Rolle übernehmen“, meint Ronny Bauer. Mit einer Größe von 1,88 Metern und einem Gewicht von 88 Kilogramm bringt Quaas ideale körperliche Voraussetzungen für seine Position mit. Seine Spielweise ist geprägt von Übersicht, Zweikampfstärke und konsequenter Defensivarbeit – Qualitäten, die den Eispiraten zusätzliche Stabilität im eigenen Drittel verleihen sollen.

„Ich freue mich riesig, jetzt ein Teil der Eispiraten Crimmitschau zu sein! Der Wechsel ist eine bewusste Entscheidung, ich glaube an den Weg des Clubs und will hier Verantwortung übernehmen. Ich will mit Leistung vorangehen, in allen Situationen verlässlich sein und mit den kleinen, entscheidenden Plays den Unterschied machen. Gemeinsam mit den Fans im Rücken greifen wir an – mit Leidenschaft, Energie und dem klaren Ziel, Spiele zu gewinnen“, sagt Neuzugang Emil Quaas.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
15
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Löwen verlängern mit Eigengewächs Simon Manhart!

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +Graz 99érsTransfer-News

Düsseldorf, Rosenheim keine Themen: Korbinian Holzer sagt dem aktiven Eishockey Servus!

Graz. (99ers) Nach zwei Saisonen und 91 Spielen als Kapitän der Moser...

By4. Mai 2026
Tölzer LöwenTransfer-News

Löwen verlängern mit Eigengewächs Simon Manhart!

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen freuen sich, dass mit Simon...

By4. Mai 2026
HC Ambri-PiottaTransfer-News

Nathan Borradori Biancoblù bis 2030

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, den Vertrag mit...

By4. Mai 2026
Eisbären RegensburgTransfer-News

Warum sich Peter Flache für eine Weiterverpflichtung von Guillaume Naud entschieden hat

Regensburg. (PM Eisbären) Die Kaderplanung der Eisbären Regensburg nimmt weiter konkrete Formen...

By4. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten