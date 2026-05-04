Eispiraten Crimmitschau sichern sich die Dienste von Emil Quaas

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau verstärken ihre Defensive zur kommenden Saison mit einem erfahrenen Neuzugang: Emil Quaas wechselt vom Ligakonkurrenten Düsseldorfer EG nach Westsachsen.

Der 29-jährige Abwehrspieler bringt umfangreiche Erfahrung aus der PENNY DEL mit und soll im Team von Cheftrainer Jussi Tuores eine wichtige Rolle als defensivstarker „Stay-at-home“-Verteidiger übernehmen. Bei den Eispiraten erhält Quaas die Trikotnummer 20.

Emil Quaas wurde am 20. Dezember 1996 in Berlin geboren und durchlief seine Eishockey-Ausbildung zunächst bei den Eisbären Juniors Berlin. Im Nachwuchsbereich wechselte er anschließend zu den Jungadlern Mannheim, wo er große Erfolge feierte: Neben dem Meistertitel in der Schüler-Bundesliga gewann er dreimal die Deutsche Nachwuchsliga (DNL).

Sein Weg im Profibereich führte Quaas über Salzburg schließlich nach München. In der PENNY DEL stand der linksschießende Verteidiger unter anderem für Red Bull München, den ERC Ingolstadt sowie die Iserlohn Roosters auf dem Eis. In insgesamt neun Spielzeiten absolvierte er 292 DEL-Partien, in denen ihm sechs Tore und 25 Vorlagen gelangen.

Zur abgelaufenen Saison wechselte Quaas zur Düsseldorfer EG in die DEL2. Dort überzeugte er als einer der stabilsten Verteidiger im Team: In 40 Einsätzen verbuchte er zwei Tore und sieben Assists, vor allem aber zeichnete er sich durch seine defensive Zuverlässigkeit aus. Mit einem Plus-Minus-Wert von +8 stellte er zudem die zweitbeste Bilanz innerhalb der Mannschaft.

„Mit Emil gewinnen wir einen Verteidiger im besten Alter. Er ist sehr gut ausgebildet und wird bei uns eine tragende Rolle übernehmen“, meint Ronny Bauer. Mit einer Größe von 1,88 Metern und einem Gewicht von 88 Kilogramm bringt Quaas ideale körperliche Voraussetzungen für seine Position mit. Seine Spielweise ist geprägt von Übersicht, Zweikampfstärke und konsequenter Defensivarbeit – Qualitäten, die den Eispiraten zusätzliche Stabilität im eigenen Drittel verleihen sollen.

„Ich freue mich riesig, jetzt ein Teil der Eispiraten Crimmitschau zu sein! Der Wechsel ist eine bewusste Entscheidung, ich glaube an den Weg des Clubs und will hier Verantwortung übernehmen. Ich will mit Leistung vorangehen, in allen Situationen verlässlich sein und mit den kleinen, entscheidenden Plays den Unterschied machen. Gemeinsam mit den Fans im Rücken greifen wir an – mit Leidenschaft, Energie und dem klaren Ziel, Spiele zu gewinnen“, sagt Neuzugang Emil Quaas.