Eispiraten Crimmitschau entern mit 5:2 Sieg über die DEG den PSD BANK DOME

Düsseldorf. (MR) Die Eispiraten hatten vor dem Spiel bereits ihre lange Reihe von verletzten Spieler beklagt, sie reisten heute mit 10 Stürmern und 6 Verteidigern an. Doch die DEG war ihnen in allen Belangen unterlegen und schenkte beim 2:5 die Punkte nach Sachsen.

Unter den Augen einiger DEG-Größen aus alten Tagen, am Geburtstag von Luca Tosto in seinem ersten Heimspiel im DEG-Trikot war es aber der Gast, der befreit und mit leichten Beinen aufspielte. In allen Belangen waren die Eispiraten schneller, obwohl es die Düsseldorfer waren, die am Sonntag spielfrei hatten. Während hinten Bednard eine Menge zu tun bekam, um sein Team im Spiel zu halten, kamen die Hausherren kaum überhaupt einmal zu Schüssen Richtung gegnerisches Tor, von richtigen Torchancen mal ganz zu schweigen. Dass die Gäste zur Drittelmitte den ersten Treffer vorlegten, war nur folgerichtig (Brune, 11.). Und es hätte mit einem größeren Rückstand in die Pause gehen können, denn am Ende feuerten die Sachsen aus allen Lagen.

Ausgleich bringt der DEG ein wenig Hoffnung

Die DEG begann den Mittelabschnitt früh mit dem Ausgleichstreffer: Clarke schubste den Boos-Schuss über den Strich (22.). Und sie schienen jetzt besser im Spiel zu sein. Doch es hielt nicht lange an, bis die Gäste wieder das Spiel übernahmen. Spätestens als die Hausherren das Spielgerät an der eigenen blauen Linie nicht hinausbrachten, obwohl sie mit drei Spielern involviert waren, fand die Scheibe natürlich zum freien Mann, der erneut Bednard überwinden konnte (Olleff, 28.). Kurz vor dem zweiten Seitenwechsel stellte Sacher dann auf ein vorentscheidendes 3:1 aus Sicht der Eispiraten. Diesen hätte Bednard liebend gerne zurückgehabt, denn ohne sein Eingreifen hätte der Schuss wahrscheinlich das Tor verfehlt. Ein schön ausgespieltes Powerplay brachte den Gästen den vierten Treffer (McGauley, 43.). Doch genauso schön lief die Scheibe wenig später auf der anderen Seite, und Balinson traf zum 2:4 (44.) – das war der schönste und effektivste Spielzug der Rheinländer am heutigen Abend. Und sollte auch der letzte erfolgreiche gewesen sein. Man bemühte sich zwar und brachte mehr Schüsse durch, auch das einzige Powerplay für die DEG war ansehnlich und verdiente den Namen, aber es führte kein Weg mehr am Gästekeeper Reich vorbei. Als Chernomaz drei Minuten vor Ende den Goalie zog, ging – dem Spielgeschehen angemessen – der Schuss im wahrsten Sinne nach hinten los, und Wruck stellte mit dem Treffer ins leere Tor den durchaus auch in dieser Höhe verdienten Endstand von 2:5 her.

Damit rutscht die DEG in der Tabelle auf Platz 7. Leichter werden die nächsten Aufgaben auch nicht: am Freitag muss die DEG in Kassel antreten, Sonntag kommt Regensburg. Für Crimmitschau stehen als nächstes das Auswärtsspiel in Bad Nauheim und das Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim an.

Es spielten:

DEG: 50 Ryan Bednard – 14 Kevin Marx Norén, 6 Kevin Maginot – 91 Yushiroh Hirano, 22 Eric Bradford, 53 Luca Tosto; 8 Kristian Blumenschein, 58 Max Balinson – 17 Leon Niederberger, 18 Michael Clarke, 9 Lucas Lessio; 5 Nick Geitner, 21 Emil Quaas – 37 Lenny Boos, 71 Ture Linden, 96 Simon Thiel; 26 Moritz Kukuk – 55 Marco Münzenberger, 32 Joel Hofmann, 51 Daniel Assavolyuk

EPC – 41 Kevin Reich – 4 Felix Thomas, 21 Mirko Sacher – 88 Dylan Wruck, 81 Corey Mackin, 8 Dominic Walsh; 55 Gregory Kreutzer, 77 Alexander Vladelchtchikov – 44 Robin Veber, 23 Tim McGauley, 76 Justin Büsing; 15 Ole Olleff, 12 Alexander Schmidt – 84 Louis Brune, 75 Denis Shevyrin, 27 Johannes Schmid, 9 Nikolas Biggins

Die Tore erzielten:

0:1 (10:40) Brune (Shevyrin)

1:1 (21:59) Clarke (Boos)

1:2 (27:37) Olleff (McGauley, Thomas)

1:3 (37:56) Sacher

1:4 (42:37) McGauley (Walsh, Mackin) PP1

2:4 (43:45) Balinson (Hirano)

2:5 (57:32) Wruck (Brune) EN

Schiedsrichter:

7 David Cespiva, 14 Benjamin Hoppe (89 Dominic Borger, 63 Julian Rieneck)

Strafen: DEG – 6 Min.; EPC – 6 Min.

Zuschauer: 4505

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!