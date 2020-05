Eispiraten Crimmitschau: Deutsch-Amerikaner Mitch Wahl wechselt in die DEL

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau bedanken sich bei Mitch Wahl! Der 30-jährige Angreifer wird in der kommenden Spielzeit für die Fischtown Pinguins in...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau bedanken sich bei Mitch Wahl!

Der 30-jährige Angreifer wird in der kommenden Spielzeit für die Fischtown Pinguins in der DEL auflaufen. Diese hatten den Deutsch-Amerikaner bereits in der vergangenen Saison vom slowakischen Club HC Banska Bystrica verpflichtet, jedoch direkt zu ihrem Kooperationspartner nach Crimmitschau weiterverliehen.

In 34 Partien für die Eispiraten gelangtem den Offensivmann, der die Nummer 79 trug, zwölf Tore und 22 weitere Vorlagen (34 Scorerpunkte).

Wir bedanken uns bei Mitch Wahl für seinen Einsatz im Eispiraten-Trikot und wünschen ihm für die Zukunft viel Glück, vor allem viel Erfolg in der DEL – bei den Fischtown Pinguins!