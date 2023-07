Eispiraten Crimmitschau besetzen dritte Importstelle mit schwedischem StÃ¼rmer

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre dritte Kontingentstelle für die DEL2-Spielzeit 2023/24 besetzt. Der Eishockey-Zweitligist sichert sich die Dienste des...

Artikel anhören Artikel anhören

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre dritte Kontingentstelle für die DEL2-Spielzeit 2023/24 besetzt.

Der Eishockey-Zweitligist sichert sich die Dienste des schwedischen Angreifers Tobias Lindberg, der zuletzt für den HC Vítkovice in der tschechischen Extraliga auf Torejagd ging und mit seinen 28 Jahren bereits über eine große internationale Erfahrung verfügt. Lindberg, der für die Toronto Maple Leafs auch sechs NHL-Partien bestritt, wird bei den Eispiraten künftig mit der Trikotnummer 7 auflaufen.

„Ich bin sehr glücklich, dem Team beizutreten, und freue mich darauf, endlich meine neuen Teamkollegen und die Mitarbeiter kennenzulernen. Ich denke, dass wir ein erfolgreiches Jahr als Team haben werden“, erklärt Neuzugang Tobias Lindberg. „Außerdem hoffe ich viele Fans bei den Heim- und Auswärtsspielen zu sehen und kann es kaum erwarten loszulegen“.

„Mit Tobias können wir einen weiteren Baustein setzen! Wir erwarten, dass er einer der Topspieler der Liga wird. Zudem kennen er und Colin Smith sich bereits bestens aus vergangenen Spielzeiten, was für uns kein Nachteil sein sollte“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten.

Den Eispiraten steht mit der Verpflichtung von Tobias Lindberg in der kommenden Saison ein weiterer variabler Offensivmann zur Verfügung, der sowohl als Außenstürmer als auch als Center spielen kann und den Angriff so weiter verstärken soll. Für den HC Vítkovice bestritt der 28-jährige Schwede in den vergangenen beiden Jahren 68 Extraliga-Partien, in welchen er neun Tore und 13 Vorlagen erzielte.

Bis zu seinem NHL-Draft 2013, als er an 102. Stelle von den Ottawa Senators ausgewählt wurde, durchlief der Angreifer zahlreiche hochklassige Nachwuchsligen in Schweden, sammelte bereits früh Erfahrungen in der HockeyAllsvenskan, der zweithöchsten schwedischen Spielklasse, und durchlief mehrere U-Nationalmannschaften seines Heimatlandes. Neben sechs NHL-Spielen für die Toronto Maple Leafs (2 Vorlagen), kam der 1,89 Meter große und 92 Kilogramm schwere Linksschütze zu 243 Spielen in der AHL, in welchen ihm 34 Treffer und 58 Assists gelangen. Für Timrå IK, Väsby IK und Södertälje SK konnte er anschließend in 100 Spielen 54 Scorerpunkte in der zweiten schwedischen Liga sammeln.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Mario Scalzo, Ole Olleff, Felix Thomas, Max Balinson, Sören Sturm, Alexander Schmidt

Angriff: Colin Smith, Vinny Saponari, Henri Kanninen (A), Hayden Verbeek (A), Tobias Lindberg (A), Scott Feser, Dominic Walsh, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble, Willy Rudert

Tobias Lindbergs Karriere in Zahlen

2336 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten