Eispiraten binden junges Stürmer-Trio – Eishockey-Legende Esa Hofverberg bleibt im Trainerstab

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau befinden sich mitten in der Planung für die kommende DEL2-Saison 2023/24 und können nun erste Entscheidungen verkünden: Mit...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau befinden sich mitten in der Planung für die kommende DEL2-Saison 2023/24 und können nun erste Entscheidungen verkünden: Mit Lucas Böttcher, Tamás Kánya und Jannis Kälble haben drei junge Stürmer ihre Verträge um eine weitere Saison verlängert und sich somit bis 2024 an den Club gebunden.

Zudem bleibt Esbjörn Hofverberg auch zur kommenden Spielzeit der Assistenztrainer von Jussi Tuores.

„Wir sind vom Potenzial der drei Jungs überzeugt!“

„Sowohl Lucas als auch Tamás und Jannis hatten eine schwierige letzte Saison. Nichtsdestotrotz sind wir vom Potenzial der drei Jungs überzeugt und wollen ihnen ein weiteres Jahr die Möglichkeit geben, ihre Stärke unter Beweis zu stellen“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer, der sich gemeinsam mit Cheftrainer Jussi Tuores um die Kaderzusammenstellung für die Spielzeit 2023/24 kümmert.

Lucas Böttcher, der ursprünglich aus dem Nachwuchs der Berliner Preussen stammt und zur Saison 2019/20 in den Profi-Kader der Eispiraten aufrückte, absolvierte bislang 129 DEL2-Partien. In diesen gelangen dem 20-jährigen Linksschützen fünf eigene Treffer und acht Vorlagen. Weitere Spielpraxis sammelte der junge Offensivmann in der vergangenen Saison zusätzlich bei den KSW IceFighters Leipzig, für welche er in der Nord-Oberliga zwei Assists in elf Partien verbuchen konnte.

Ebenso ein Eispirat bleibt Tamás Kánya. Der Deutsch-Rumäne, welcher sich seit 2021 das Trikot der Crimmitschauer überstreift, wechselte erst im letzten Sommer fest von den Fischtown Pinguins an die Waldstraße, konnte aufgrund von mehreren Verletzungen bislang aber nur 54 Einsätze in der DEL2 verbuchen, in denen ihm ein Assist gelang. Der offensiv polyvalent einsetzbare Linksschütze konnte in der abgelaufenen Spielzeit zudem sechs Partien für die IceFighters absolvieren und dabei drei Torvorlagen beisteuern.

Richtig durchstarten will zur Saison 2023/24 auch Jannis Kälble. Der gebürtige Mannheimer kam während der vergangenen Serie von den Dresdner Eislöwen nach Crimmitschau, konnte aufgrund einer Unterkörperverletzung jedoch nur zwölf Partien für die Westsachsen bestreiten. Zuvor sammelte Kälble allerdings 16 Scorerpunkte für die Black Dragons Erfurt in der Oberliga Nord.

Esbjörn Hofverberg bleibt Assistenztrainer von Jussi Tuores

Weiterhin erhält Cheftrainer Jussi Tuores zur neuen Saison Unterstützung von Esbjörn Hofverberg. Die Crimmitschauer Eishockey-Legende, welche in der vergangenen Saison in den Trainerstab des Eishockey-Zweitligisten aufrückte, bleibt den Eispiraten als Assistenztrainer erhalten. Er steht somit weiterhin hinter Eispiraten-Bande, wird die Trainingseinheiten begleiten und die Schnittstelle zwischen Mannschaft und Verwaltung bilden.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Christian Schneider

Abwehr: –

Angriff: Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble

3536 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort