Eispiraten: André Schietzold fällt weiter aus – Auch Jannis Kälble verletzt

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau werden wohl auch am kommenden Wochenende nicht auf ihren Rekordspieler André Schietzold bauen können.

Der 36-jährige Angreifer, der sich vor knapp drei Wochen im Heimspiel gegen die Kassel Huskies eine Unterkörperverletzung zuzog, steht noch immer nicht im Mannschaftstraining. Ein unglückliches Debüt im Eispiraten-Trikot erlebte mit Jannis Kälble unterdessen der jüngste Neuzugang der Crimmitschauer.

Auch der Stürmer, welcher erst in der vergangenen Woche aus Dresden an die Waldstraße wechselte, wird Cheftrainer Marian vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 20-Jährige verletzte sich bei seiner Premiere im Sahnpark gegen die Selber Wölfe und wird mit seiner Unterkörperverletzung rund zwei Wochen pausieren müssen. Dies ergaben die gestrigen Untersuchungen im Klinikum Altenburger Land.

Kánya und Weißgerber stehen auf dem Eis – Filip Reisnecker vor Rückkehr ins Line-up

Mit Tamás Kánya, der in den vergangenen Wochen aufgrund eines Syndesmosebandrisses, der operativ behandelt wurde, pausieren musste, und Valentino Weißgerber, der sich in der Vorbereitung schwer an der Schulter verletzte, stehen zwei junge Akteure der Eispiraten aber schon wieder auf dem Eis. Letzterer stieg in der vergangenen Woche sogar wieder ins Teamtraining ein – dennoch ist der Zeitpunkt seiner Rückkehr in den Spielbetrieb noch immer ungewiss.

Auf alle Fälle zurück in das Line-up von Marian Bazany rutschen wird hingegen Filip Reisnecker am kommenden Wochenende. Der Deutsch-Tscheche, welcher mit 15 Treffern bester Torschütze der Eispiraten ist, fehlte in Regensburg aufgrund einer Erkältung.

